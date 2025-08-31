Vanago lenktynių kulminacija „Baja Poland“ – 4-a vieta absoliučioje įskaitoje

„Antra vieta ketvirtajame greičio ruože su 1.3 sekundės atsilikimu nuo Krzysztof Holowczyc. Tai netgi galėtų būti atskiras pasiekimas, turint minty, kad greičio ruože jungėme galinę pavarą. Be to Krzysztof Holowczyc čia vienvaldis lyderis, virš 20 kartų startavęs šioje trasoje. Po Lenkijos reikės pasidaryti daug namų darbų – kitą savaitę laukia nelengvi svarstymai ir sprendimai dėl tolimesnės kovos Europos taurėje“, – pirmaisiais įspūdžiais dalinasi Benediktas Vanagas.
Trečiąją diena „Baja Poland“ lenktynių dalyvių laukė neįprastai trumpos distancijos. Trečiojo ir ketvirtojo greičio ruožų bendras kilometražas – 52 kilometrai.
Tiek trečias, tiek ketvirtas greičio ruožai buvo identiški – labai techniški, labai slidūs. Kai reikia važiuoti greitai – negali daryti klaidų, o kai kelias slidus ir „užsuktas“ – širdies pulsas pakyla virš leistinų ribų. Trasa miške – ypatingai siaura, vingiuota, vietomis pavojingai slystanti – reikalauja nemenkų tiek piloto, tiek navigatoriaus pastangų.
Aisvydas Paliukėnas jaučiasi pavargęs, tačiau patenkintas rezultatais: „Sunkios varžybos. Geroji dalis – šiandien technika jau veikė tvarkingai, nebuvo siurprizų, galėjome mėgautis važiavimu. Turėjome gerą greitį. Žinoma, gaila, kad vakar turėjome techninių problemų, kurios šiandien neleidžia būti aukščiau, bet pabandysim kitą kartą“.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai per du mėnesius ketvirtos lenktynės žymi ne tik intensyvų kalendorių, bet ir pasiruošimą Dakarui.
„Vienas bajos etapas yra tarsi diena Dakare, o visos taurės lenktynės – visa Dakaro distancija. Tokiu atveju dienos rezultatas yra tik įrankis tolimesniam ar viršesniam tikslui pasiekti. Kurti strategijas važiuojant greitai yra įdomiau nei tik spausti akceleratoriaus pedalą“, – sako daugiau nei dešimt kartų Dakare startavęs B. Vanagas.
Pirmasis B. Vanago startas „Baja Poland“ buvo lygiai prieš 10 metų, 2015-aisiais. Per dvi dienas FIA čempionato dalyviai įveikė 637 km maršrutą, iš kurių 350,7 km – specialieji greičio ruožai. Bekelės ralis kaimyninėje Lenkijoje vyksta 17-ąjį kartą.
