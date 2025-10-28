Butleris dėl širdies problemų kol kas neprisijungė prie „Crvena Zvezda“ – laukia papildoma medicininė apžiūra

Serbijos portalas „Nova“ skelbia, kad prie Belgrados ekipos turėjęs prisijungti Jaredas Butleris nepraėjo medicininės apžiūros.
Problema yra susijusi su įgimta širdies liga, dėl kurios kelios Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komandos anksčiau dvejojo, ar pasirašyti su juo sutartį.
Tai dar nereiškia, kad J.Butleris neprisijungs prie Belgrado komandos, tačiau klubas gali paprašyti antros medicininės apžiūros, tikėdamasis užbaigti jo registraciją.
Kol kas J.Butleris lieka neregistruotas ir nežais mače su Vilerbano ASVEL komanda.
25 metų 191 cm ūgio įžaidėjas nuo 2021 m. siekė vietos NBA, bet ilgiau neįsitvirtino ir vis migravo į Plėtojimosi lygą.
Jis atstovavo Jutos „Jazz“, Oklahomos „Thunder“, Vašingtono „Wizards“ ir Filadelfijos „76ers“ organizacijoms.
Vasarą jis buvo sukirtęs rankomis dėl metų kontrakto su Fynikso „Suns“, bet buvo atleistas.
Geriausius skaičius jis fiksavo pastarajame savo etape Filadelfijoje, kur per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!