TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ieva Tvaronavičiūtė Latvijoje iškovojo pergalę „Priekules Kauss“ smiginio turnyre

2025-09-03 14:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 14:41

Latvijoje vyko „Priekules Kauss“ smiginio turnyras, kuriame moterų varžybų nugalėtoja tapo Ieva Tvaronavičiūtė.

Latvijas darts organizacija nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Atkrintamosiose varžybose lietuvė startavo nuo aštuntfinalio, kuriame 4:2 nugalėjo latvę Heleną Brūną. Ketvirtfinalyje I. Tvaronavičiūtė 4:0 pranoko kitą latvę Martą Rogą, pusfinalyje 4:2 įveikė Jolitą Drąsutienę, o finale 5:3 nugalėjo latvę Ireną Bauzę. Rezultatyviausiai I. Tvaronavičiūtė žaidė ketvirtfinalio mače, kai trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 67,55 taško.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki moterų varžybų pusfinalio nukeliavo ne tik J. Drąsutienė, bet ir Eglė Galdikaitė, kuri kovoje dėl vietos finale 1:4 pralaimėjo I. Bauzei.

Vyrų A divizione Karolis Vaitelė pasiekė pusfinalį, kuriame 2:6 pralaimėjo latviui Janiui Pinkai. Turnyrą laimėjo elitinis Latvijos žaidėjas Madaras Razma.

B divizione čempionu tapo Edgaras Grikšas.

