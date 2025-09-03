Ieva Tvaronavičiūtė Latvijoje iškovojo pergalę „Priekules Kauss“ smiginio turnyre

Atkrintamosiose varžybose lietuvė startavo nuo aštuntfinalio, kuriame 4:2 nugalėjo latvę Heleną Brūną. Ketvirtfinalyje I. Tvaronavičiūtė 4:0 pranoko kitą latvę Martą Rogą, pusfinalyje 4:2 įveikė Jolitą Drąsutienę, o finale 5:3 nugalėjo latvę Ireną Bauzę. Rezultatyviausiai I. Tvaronavičiūtė žaidė ketvirtfinalio mače, kai trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 67,55 taško.
Iki moterų varžybų pusfinalio nukeliavo ne tik J. Drąsutienė, bet ir Eglė Galdikaitė, kuri kovoje dėl vietos finale 1:4 pralaimėjo I. Bauzei.
Vyrų A divizione Karolis Vaitelė pasiekė pusfinalį, kuriame 2:6 pralaimėjo latviui Janiui Pinkai. Turnyrą laimėjo elitinis Latvijos žaidėjas Madaras Razma.
B divizione čempionu tapo Edgaras Grikšas.
