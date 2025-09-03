Europos meistrų diskgolfo čempionate lietuviai varžėsi su žemyno žvaigždėmis

Tarp pajėgiausių žemyno meistrų (įvairiose amžiaus grupės virš 40 metų) varžėsi ir trys Lietuvos atstovai. Iš viso čempionate dalyvavo 168 diskgolfo meistrai.
Visi sportininkai turėjo įveikti tris diskgolfo ratus, o po 50% geriausių kiekvieno diviziono žaidėjų pateko į finalus, ir gavo teisę žaisti ketvirtąjį ratą. Visi trys Lietuvos sportininkai sau kėlė minimalų tikslą patekti į finalus.
Klaipėdietė Oksana Žukauskienė meistrų čempionate varžėsi antrą kartą. Europos diskgolfo čempionatai yra rengiami kas du metus – O. Žukauskienė juose debiutavo 2023-iais Vengrijoje, kur FP40 grupėje (40+ metų amžiaus moterys) buvo užėmusi 18 vietą. Vokietijoje jos pogrupyje varžėsi 28 sportininkės, taigi minimalus tikslas buvo būti bent 14 vietoje po trijų ratų žaidimo. Pagal tarptautinės asociacijos PDGA reitingą O. Žukauskienė ir rikiavosi 14 vietoje tarp visų savo varžovių. Po pirmos dienos varžybų (rezultatas +11 prie PAR) lietuvė buvo 15-ta. Antrą dieną sužaidusi geriau (+6) ji pakilo į 12-tą poziciją. Deja trečiasis ratas klostėsi nesėkmingai – rezultatas +13, ir su bendru rezultatu +30 prie PAR O. Žukauskienė užėmė 15-tą vietą, ir liko pirma už brūkšnio dėl patekimo į finalą (trūko tik vieno taško!). FP40 divizione kova dėl čempionės titulo virė iki paskutinio krepšio. Europos auksą antrame čempionate iš eilės sugebėjo iškovoti suomė Hannele Maatta (-4 prie PAR), vienu tašku įveikusi 2021-ųjų Europos čempionę Katką Bodovą iš Čekijos. Trečią vietą užėmė estė Kaire Tekku (+1).
MP40 pogrupyje (40+ amžiaus sportininkai – pajėgiausias čempionato divizionas) debiutavo O. Žukauskienės vyras – Darius Žukauskas. Jam tai buvo pirmasis karjeros pasirodymas Europos čempionatuose. D. Žukausko reitingas tarp 39 pajėgiausių Europos diskgolfo žaidėjų buvo tik 29-tas, taigi užduotis patekti į finalą atrodė sudėtingiausiai tarp visų Lietuvos sportininkų. Nežiūrint „naujoko“ status, lietuvis puikiai tvarkėsi su jauduliu. Pirmos dienos rezultatas (+2 prie PAR) leido įsitvirtinti 21-oje vietoje. Antrą dieną sužaidęs geriau (-2) D. Žukauskas kilstelėjo viena pozicija aukščiau, o trečios dienos rezultatas (-4) leido šoktelti iki 16-tos vietos, ir ramiai patekti į finalą. Paskutinės dienos rezultatas (0 prie PAR) Lietuvos sportininkui garantavo galutinę 18-tą vietą čempionate (galutinis čempionato rezultatas -4 prie PAR). MP40 diviziono čempionu tapo suomis Joni Luumi (-31), sidabro medaliu pasipuošė šveicaras Lukas Schar (-24), o bronzos medalius iškovojo du sportininkai, pasiekę vienodą rezultatą (-22) – švedas Emil Dahlgren ir šveicaras Tony Ferro.
Trečias Lietuvos rinktinės narys buvo labiausiai patyręs komandos sportininkas vilnietis Darius Gricius. Nors jis ir debiutavo MP50 divizione (50+ amžiaus sportininkų pogrupis), bet jam tai jau buvo aštuntas Europos čempionatas karjeroje. Tarp 32 pajėgiausių Europos penkiasdešimtmečių D. Gricius turėjo 20-tą PDGA reitingą. Tikslas patekti tarp 16 geriausiųjų atrodė realiai pasiekiamas. Pirmą dieną sužaidęs +1 prie PAR lietuvis užėmė 14-tą vietą. Antros dienos rezultatas buvo toks pats (+1), ir pozicija turnyrinėje lentelėje nepakito. Trečią dieną D. Griciui pavyko kiek pagerinti savo žaidimą (-2) ir tai leido pakilti iki 12-tos vietos. Patekęs į finalą vilnietis sužaidė dar vieną solidų ratą (0 prie PAR) ir finišavo 12 vietoje (kartu su Estijos sportininku Eno Juul, abu pasiekė galutinį 0 prie PAR rezultatą). MP50 čempionu tapo švedas Anders Sward (-19).
Pažymėtina kad prieš du metus Vengrijoje jis buvo pasidabinęs jaunesnės MP40 kategorijos auksu. Švedui rimtą iššūkį metė du Suomijos atletai – Marko Hamalainen (-17) laimėjo sidabrą, o Ville Piippo (-15) – bronzą.
Kitų pogrupių čempionais tapo:
50+ amžiaus moterų – suomė Heidi Bergroth (+8)
55+ amžiaus – vokietis Henning von Bandemer (-20)
60+ amžiaus – švedas Per Gylle (-24)
60+ amžiaus moterų – vokietė Christine Hellstern (+24)
65+ amžiaus – britas Derek Robins (-3)
70+ amžiaus – norvegas Terje Rormark (-14)
