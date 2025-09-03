Dešimtasis LGF turo sezono turnyras pažymėtas jaunimo triumfu

LGF turo vyrų įskaitoje triumfavo jaunasis Dominykas Petkevičius. 13-metis žaidėjas visas 18 duobučių įveikė su 71 smūgiu, atitinkantį lauko PAR.
D. Petkevičius sugebėjo atsirevanšuoti neseniai atvirąjį Lietuvos čempionatą laimėjusiam Kajui Pacauskui, kuris su PAR +3 rezultatu antrąją poziciją pasidalino su Gediminu Mackeliu. Pats D. Petkevičius atvirosiose Lietuvos pirmenybėse buvo trečias.
„Šiais metais esu žaidęs ir geriau. Pavyzdžiui, „Venice Open“ turnyre aikštyną sužaidžiau per 68 smūgius. Tad šis rezultatas meistriškas, bet neįspūdingas. Varžovus, kurie dalyvavo šiose varžybose, jau buvau nugalėjęs, tad pergalės tikėjausi“, – neslėpė D. Petkevičius.
Tarp moterų nugalėjo taip pat jauna ir talentinga žaidėja Ema Dockaitė. Ji iš viso atliko 81 smūgį (PAR +10).
Antrąją vietą užėmė Olga Kalinauskienė (PAR +17), trečiąją – Ieva Niu (PAR +21).
„Manau, kad žaidžiau gerai. Niekada nenustoju stengtis ir visada, net ir sužaidusi gerą rezultatą, noriu žaisti vis geriau. Pati žinau, kad golfe rezultatai visada gali gerėti. Laimint titulus, atsiranda noras tai daryti kuo dažniau ir kuo didesniuose turnyruose ne tik Lietuvoje. Tai skatina dirbti daugiau, kad pasiekčiau savo tikslus“, – kalbėjo E. Dockaitė.
LGF turo „stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje pirmąją vietą užėmė Valdas Butvilas, antrąją – Dainius Tarvydas, trečiąją – Kristijonas Kmieliauskas.
LGF turo „Stableford“, HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje nugalėjo Evaldas Markūnas, antras liko Simonas Woodcockas, trečias – Sigitas Mitkus.
Dėl Vilniaus mero pereinamosios taurės buvo kovojama „Stableford“ įskaitoje, kurioje daugiausiai taškų surinko E. Markūnas.
Bendroje LGF turo įskaitoje pirmauja K. Pacauskas (579,17 tšk.). Antrąją vietą užima sezoną Lietuvoje jau baigęs ir pirmuosiuose turnyruose JAV jau startuojantis Giedrius Mackelis (558,33 tšk.), trečiąją – D. Petkevičius (408,33 tšk.).
Tarp moterų pirmauja taip pat į JAV jau išvykusi Rugilė Pauliukonytė (600 tšk.). Antroje pozicijoje rikiuojasi Patricija Ulozaitė (591,67 tšk.), trečioje – Evita Babraitytė (441,67 tšk.).
Iš viso klasifikuota 218 vyrų ir 69 moterys.
Kitas LGF turo etapas vyks jau rugsėjo 6-ą dieną „The V Golf Club“ aikštyne, kur bus surengtas „West Express“ golfo turnyras.
