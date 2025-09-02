Lietuvos šokėjai puikiai pasirodė varžybose Čekijoje

Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance”) iškovojo antrąją vietą WDSF jauniai II Lotynų Amerikos šokių grupėje , o standartinių šokių programoje pateko į finalą ir užėmė 7-ąją vietą.
Tuo tarpu Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance”) WDSF jauniai II standartinių šokių grupėje užėmė trečiąją vietą.
WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Kaspinas”) laimėjo 3-ąją vietą.
