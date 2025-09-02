Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai puikiai pasirodė varžybose Čekijoje

2025-09-02 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 12:50

Paskutinį vasaros savaitgalį mūsų sportininkai varžėsi WDSF varžybose Hradec Králové, Čekijoje. Jaunimo ir jauniai II grupės šokėjai tapo finalininkais ir prizininkais.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Paskutinį vasaros savaitgalį mūsų sportininkai varžėsi WDSF varžybose Hradec Králové, Čekijoje. Jaunimo ir jauniai II grupės šokėjai tapo finalininkais ir prizininkais.

0

Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance”) iškovojo antrąją vietą WDSF jauniai II Lotynų Amerikos šokių grupėje , o standartinių šokių programoje pateko į finalą ir užėmė 7-ąją vietą.

Tuo tarpu Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance”) WDSF jauniai II standartinių šokių grupėje užėmė trečiąją vietą.

WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Kaspinas”) laimėjo 3-ąją vietą.

