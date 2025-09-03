Ainius Sabaliauskas Bolonijoje susitiks su buvusiu ATP elito žaidėju Jiri Vesely

Prieš tai, kai čeką ėmė kamuoti peties ir pakinklinės sausgyslės traumos, J. Vesely buvo elitinis žaidėjas. Čekas 2015 m. ATP vienetų reitinge rikiavosi net 35-as. J. Vesely yra laimėjęs 2 ATP 250 serijos vienetų turnyrus, o 2022 m. Jungtiniuose Arabų Emyratuose pasiekė ATP 500 turnyro finalą.
J. Vesely 2013 m. su Čekijos rinktine iškovojo Daviso taurę ir per karjerą spėjo nugalėti tokias žvaigždes kaip Novakas Djokovičius, Alexanderis Zverevas bei Dominicas Thiemas. Teniso kortuose čekas yra uždirbęs daugiau nei 6 mln. JAV dolerių.
A. Sabaliauskas į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos. Ten lietuvis 6:2, 6:3 įveikė italą Gabriele Boslo (ATP-1288) bei 6:2, 6:3 pranoko vardinį kvietimą gavusį italą Flavio Bocci (ITF-1172).
A. Sabaliauskas už įveiktą kvalifikaciją pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
