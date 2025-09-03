Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas Bolonijoje susitiks su buvusiu ATP elito žaidėju Jiri Vesely

2025-09-03 17:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 17:04

Bolonijoje (Italija) vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1996) žais prieš labai garsų varžovą – 32-ejų čeką Jirį Vesely (ATP-623).

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Bolonijoje (Italija) vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1996) žais prieš labai garsų varžovą – 32-ejų čeką Jirį Vesely (ATP-623).

REKLAMA
0

Prieš tai, kai čeką ėmė kamuoti peties ir pakinklinės sausgyslės traumos, J. Vesely buvo elitinis žaidėjas. Čekas 2015 m. ATP vienetų reitinge rikiavosi net 35-as. J. Vesely yra laimėjęs 2 ATP 250 serijos vienetų turnyrus, o 2022 m. Jungtiniuose Arabų Emyratuose pasiekė ATP 500 turnyro finalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Vesely 2013 m. su Čekijos rinktine iškovojo Daviso taurę ir per karjerą spėjo nugalėti tokias žvaigždes kaip Novakas Djokovičius, Alexanderis Zverevas bei Dominicas Thiemas. Teniso kortuose čekas yra uždirbęs daugiau nei 6 mln. JAV dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

A. Sabaliauskas į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos. Ten lietuvis 6:2, 6:3 įveikė italą Gabriele Boslo (ATP-1288) bei 6:2, 6:3 pranoko vardinį kvietimą gavusį italą Flavio Bocci (ITF-1172).

A. Sabaliauskas už įveiktą kvalifikaciją pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų