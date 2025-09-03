„Lidl“ pratęsė partnerystę su UEFA Europos ir UEFA Konferencijų lyga

Praėjusį sezoną „Lidl“ partnerystė su UEFA Europos lyga ir UEFA Konferencijų lyga tapo tikru vienybės simboliu – ji apjungė net 36 šalis ir 72 klubus per 342 rungtynių dienas. Remiantis „Nielsen Sports“ ataskaitos duomenimis, būtent „Lidl“ išsiskyrė kaip matomiausias šių turnyrų rėmėjas, dar labiau priartinęs sirgalius prie futbolo.
„Nors Lietuvos komandos šiuose turnyruose nedalyvauja, matome, kad futbolas yra mylimas ir mėgstamas sportas mūsų šalyje. Lietuviai aktyviai seka rungtynes bei naujienas, domisi rezultatais, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie šios partnerystės ir Lietuvoje taip pat būti jos dalimi“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Jis priduria, kad bendradarbiavimas su UEFA praėjusiais metais leido savo klientams ir darbuotojams pasiūlyti išskirtinę galimybę prisijungti prie „Lidl“ vaikų komandos“. Pirmą kartą istorijoje į aikštę ketvirtfinalio rungtynėse Berlyno olimpiniame stadione kartu su profesionaliais futbolininkais žengė net 11 vaikų iš Lietuvos.
Bendrai 2024–2025 metų sezono metu „Lidl“ iniciatyvos pasiekė tūkstančius žaidėjų, sirgalių ir šeimų visoje Europoje. Stadionuose futbolo aistruoliams buvo išdalinta daugiau nei 18 tūkstančių porcijų šviežių vaisių, skatinant sveiką gyvenseną ir taip dar labiau pagerinant patirtį stebint rungtynes stadionuose. Be to, „Lidl“ padovanojo 4685 bilietus, taip suteikiant galimybę pamatyti aukščiausio lygio Europos futbolą. Prekybos tinklas suteikė ypatingą patirtį ir vaikams – net 7524 mažieji tapo „Lidl“ vaikų komandos dalimi ir turėjo galimybę žengti į aikštę su savo herojais.
„Praėjęs sezonas buvo iš tiesų ypatingas – tikrąją futbolo dvasią galėjo patirti ne tik milijonai sirgalių visoje Europoje, bet ir Lietuvos gyventojai. Džiaugiamės, kad mūsų klientai turėjo galimybę vykti į Vokietiją ir stebėti UEFA EURO 2024 rungtynes gyvai ir patirti neišdildomus įspūdžius. Tokios akimirkos sukuria ne tik šventę čia ir dabar, bet ir palieka atsiminimus visam gyvenimui“, – teigia A. Bubnelis.
Skatinant sąmoningą mitybą ir aktyvų gyvenimo būdą, „Lidl“ partnerystė su UEFA Europos lyga ir UEFA Konferencijų lyga tampa kur kas daugiau nei vien parama pasaulinio lygio futbolui – tai prasmingos, ilgalaikės patirtys, džiuginančios ir suartinančios futbolo sirgalius visoje Europoje.
„Lidl“ tikslas – skatinti klientus būti fiziškai aktyviais ir sveikai maitintis, todėl naujojo sezono metu prekybos tinklas ir toliau kvies futbolo sirgalius patirti ypatingas akimirkas – nuo bilietų dalybų ir nepamirštamų aktyvacijų vaikams bei galimybės mėgauti šviežiu ir sveikesniu maistu.
