Konferencijų lygoje matysime ir dvikovų tarp lietuvių, ir lietuvių prieš futbolo grandus

Po burtų tapo aišku, kad keliems iš lietuvių teks žaisti tarpusavyje.
Pavyzdžiui, Armando Kučio ir ArtemijausTutyškino ginamas „Celje“ klubas žais su Varšuvos „Legia“, „Shamrock Rovers“, Atėnų AEK, „Shelbourne“ bei „Rijeka“ ir Olomouco „Sigma“ klubais, o pastaruosiuose dvejuose atitinkamai žaidžia Justas Lasickas ir Artūras Dolžnikovas.
J. Lasicko ginamas „Rijeka“ klubas be „Celje“ ekipos dar išbandys jėgas su Donecko „Šakhtar“, Prahos „Sparta“, „Lincoln Red Imps“, Larnakos AEK ir „Noah“ klubais.
Tuo metu A. Dolžnikovo atstovaujama „Sigma“ ekipa žais su ta pačiais „Celje“, „Noah“ ir „Lincoln Red Imps“ klubais, bet taip pat namuose priims Lenkijos duetą – Poznanės „Lech“ ir „Rakow“, o taip pat išvykoje žais prieš „Fiorentina“ ekipą.
Domanto Šimkaus atstovaujamas Hamrūno „Spartans“ klubas Konferencijų lygoje jėgas išmėgins su Donecko „Šakhtar“, „Shamrock Rovers“, Balstogės „Jagiellonia“, „Lincoln Red Imps“, „Samsunspor“ ir „Lausanne-Sport“ klubais.
Naujasis Pauliaus Golubicko klubas Kuopio KuPS turės garbės išvykoje žaisti prieš Londono „Crystal Palace“, o taip pat su tokiais klubais kaip Bratislavos „Slovan“, „Jagiellonia“, „Drita“, „Breidablik“ ir „Lausanne-Sport“.
