Trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Tai pirmas kartas nuo 2022 m., kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje, pranešė BBC.
Valdžios atstovų teigimu, trečiadienio rytą buvo pradėtos operacijos Lenkijos oro erdvėje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir NATO lėktuvai.
NATO nelaiko dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją puolimu – „Reuters“ šaltinis
Preliminariais vertinimais, incidentas Lenkijos oro erdvėje buvo tyčinis Rusijos dronų įsibrovimas, teigia „Reuters“ šaltinis NATO, tačiau aljansas nelaiko to karine ataka prieš šalį.
Šios nuomonės laikosi ir Lenkijos atstovai. Tai nebuvo Lenkijos puolimas, o didelio masto provokacija, cituojamas Lenkijos premjeras D. Tuskas.
Pasak agentūros pašnekovo, buvo nuo šešių iki dešimties dronų.
Šaltinis atkreipė dėmesį, kad pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios NATO lėktuvai dalyvavo reaguodami į potencialią grėsmę sąjungininko oro erdvėje.
Be to, šaltinis teigia, kad NATO priešlėktuvinės gynybos sistemos „Patriot“ nebuvo panaudotos atremti atakos, nors dronus ir aptiko savo radarais.
Tuo pačiu metu NATO nelaiko dronų įsibrovimo į Lenkiją puolimu, pabrėžė šaltinis.
Pasirodė daugiau nuotraukų iš Lenkijos
Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos su tariamai rusų numuštais dronais Lenkijos teritorijoje. Kol kas oficialiai šios nuotraukos nebuvo patvirtintos.
Tuskas: Lenkija palaiko ryšį su NATO dėl oro erdvės pažeidimo
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kai daugiau nei dešimt dronų įskrido į Lenkijos oro erdvę per Rusijos atakas prieš Ukrainą.
„Informavau NATO generalinį sekretorių apie esamą padėtį ir veiksmus, kurių ėmėmės prieš objektus, pažeidusius mūsų oro erdvę. Palaikome nuolatinį ryšį“, – socialinės žiniasklaidos platformoje X parašė D. Tuskas.
Pasak Varšuvos gynybos ministerijos, visos už šalies saugumą atsakingos ministerijos dalyvaus skubiai rengiamame posėdyje dėl susidariusios padėties.
Prezidentas Karolis Nawrockis sakė, kad Lenkijos ginkluotosios pajėgos jį informuoja ir kad netrukus jis pirmininkaus susitikimui dėl saugumo.
„Mūsų šalies saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas ir reikalauja glaudaus bendradarbiavimo“, – socialiniame tinkle X parašė K. Nawrockis.
Dronas nukrito ant namo stogo ir automobilio – pirmieji vaizdai iš Lenkijos
Rusijos drono nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą Liublino regione. Incidento metu buvo apgadintas namo stogas ir netoliese stovėjęs automobilis.
Visi rusų dronai buvo numušti
Visi Rusijos dronai, pažeidę Lenkijos oro erdvę, buvo numušti, pranešė operatyvinis štabas
Lenkijos karinės pajėgos padėkojo už pagalbą NATO oro pajėgų štabui ir Nyderlandų karališkosioms oro pajėgoms, kurių naikintuvai F-35 padėjo užtikrinti saugumą Lenkijos danguje.
Šiuo metu vyksta nuolaužų paieška.
Šaukiamas skubus Lenkijos vyriausybės susitikimas
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sušaukė skubų vyriausybės posėdį, skelbiama UNIAN.
Kaip pranešė Lenkijos vyriausybės spaudos sekretorius Adamas Szlapka, posėdis numatytas 9 val. Lietuvos laiku.
Šiuo metu ministras pirmininkas rengia susitikimą su ministrais, atsakingais už valstybės saugumą.
Tuskas: Lenkija imasi veiksmų dėl sienas kertančių dronų grėsmės
Lenkijoje vyksta operacija, reaguojant į pakartotinius Rusijos smogiamųjų dronų pažeidimus jos oro erdvėje, trečiadienį ryte pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Vykdoma operacija, susijusi su pakartotiniais Lenkijos oro sienos pažeidimais. Kariuomenė panaudojo ginklus prieš objektus. Aš nuolat bendrauju su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau ataskaitą tiesiogiai iš operacijos vado“, – rašoma D. Tusko pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per Rusijos vykdomos dronų atakos Ukrainoje metu rusų dronai pasiekė Lenkijos teritoriją.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
ES ir NATO narė Lenkija yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir aktyviai stiprina savo kariuomenę.
Po įvykių Lenkijoje – sujudimas JAV: ragina Trumpą duoti atsaką Putinui
Respublikonų kongresmenas Joe Wilsonas pareiškė, kad karo nusikaltėlis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebesitenkina motinų ir kūdikių bombardavimu Ukrainoje ir dabar išbando NATO aljansą oro atakomis prieš Lenkiją.
Įstatymų leidėjas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą įvesti sankcijas Rusijai, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi oficialia kongresmeno paskyra tinkle „X“.
„Rusija atakuoja NATO sąjungininkę Lenkiją iranietiškais bepiločiais orlaiviais „Shahed“ praėjus mažiau nei savaitei po to, kai prezidentas D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė (Lenkijos) prezidentą (Karolį) Nawrockį. Tai karo veiksmas, ir mes esame dėkingi NATO sąjungininkams už greitą reakciją į tolesnę neišprovokuotą karo nusikaltėlio V. Putino agresiją prieš laisvas ir produktyvias šalis“, – akcentavo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjas.
Jis kartu paragino D. Trumpą „atsakyti privalomomis sankcijomis, kurios privers Rusijos karo mašiną bankrutuoti, ir apginkluoti Ukrainą ginklais, galinčiais smogti Rusijai“. „V. Putinas nebesitenkina tik pralaimėjimu Ukrainoje bombarduojant motinas ir vaikus – dabar jis tiesiogiai išbando mūsų ryžtą NATO teritorijoje“, – pridūrė J. Wilsonas ir taip pat priminė, kad V. Putinas kartą yra pasakęs, jog Rusijai nėra jokių sienų. „Laisvos ir klestinčios šalys pamokys Rusiją apie sienas“, – pažymėjo J. Wilsonas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusijos smogiamieji bepiločiai orlaiviai naktį iš antradienio į trečiadienį pasiekė Lenkiją.
Lenkijos kariuomenė pasmerkė „agresijos aktą“, kai keliolika objektų pažeidė šalies oro erdvę
Lenkijos kariuomenė trečiadienį kaip „agresijos aktą“ pasmerkė daugybę šalies oro erdvės pažeidimų, įvykdytų per Rusijos ataką prieš kaimynę Ukrainą, ir teigė pastebėjusi keliolika dronų tipo objektų bei kai kuriuos iš jų numušusi.
„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė.
„Tai agresijos aktas, sukėlęs realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Lenkija pranešė numušusi jos oro erdvę pažeidusius dronus
Trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasak Lenkijos radijo, Liublino policija pranešė, kad lauke netoli Palenkės Bialos rastas apgadintas dronas. Niekas nenukentėjo.
„5:40 val. ryte policijos pareigūnai patvirtino radę apgadintą droną Čosnuvkos kaime“, – rašė policija platformoje X.
Tai pirmas kartas nuo 2022 m., kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje, pranešė BBC.
Valdžios atstovų teigimu, trečiadienio rytą buvo pradėtos operacijos Lenkijos oro erdvėje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir NATO lėktuvai.
Lenkijos premjeras D. Tuskas yra „operacijų vietoje“, socialiniame tinkle X paskelbtame įraše teigė gynybos viceministras Cezary Tomczykas.
Anksčiau D. Tuskas socialiniuose tinkluose pranešė, kad Lenkijos karinės pajėgos „dislokavo ginklus prieš šiuos objektus“, kuriuos kariuomenė apibūdino kaip Rusijos „dronų tipo“ objektai.
D. Tuskas teigė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“, ir pridūrė nuolat palaikantis ryšį su gynybos pareigūnais.
Uždaryti oro uostai
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Oro erdvė buvo pažeista „pakartotinai“
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu mūsų oro erdvė buvo ne kartą pažeista dronų“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė. Ji pridūrė, kad vykdomos operacijos, skirtos „identifikuoti ir neutralizuoti“ kai kuriuos taikinius ir surasti kitus numuštus.
Lenkijos gynybos ministras trečiadienį sakė, kad lėktuvai, mobilizuoti reaguojant į pakartotinius šalies oro erdvės pažeidimus per Rusijos ataką prieš Ukrainą, apšaudė „priešiškus objektus“.
„Lėktuvai panaudojo ginklus prieš priešiškus objektus“, – socialiniuose tinkluose teigė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Nuolat palaikome ryšį su NATO vadovybe“, – parašė jis.
Per daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą Rusijos dronai ir raketos kelis kartus kirto NATO narių Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę, tačiau nė viena NATO šalis niekada nebandė jų numušti.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje, vadino incidentą „provokacija“.
2023 m. Lenkija pranešė, kad Rusijos raketa, skirta smogti Ukrainai, įskrido į jos oro erdvę. 2022 m. lapkritį du civiliai žuvo, kai Ukrainos priešlėktuvinė raketa nukrito ant kaimo netoli sienos.
Gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas antradienį sakė, kad ateityje, jei bus nuspręsta, kad tai būtina, dronai gali būti numušti.
Lenkija, ES ir NATO narė, yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir stiprina savo kariuomenę.
Įvykis Lenkijoje – iškart po Lenkijos prezidento perspėjimo
Įtariamas įsiveržimas įvyko kitą dieną, kai naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis perspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs įsiveržti į daugiau šalių.
„Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – antradienį per spaudos konferenciją Helsinkyje žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Mes manome, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Lenkija dėl Rusijos dronų aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad, Rusijos dronams pažeidus šalies oro erdvę, aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį dėl skubių derybų.
„Sąjungininkų konsultacijos, apie kurias kalbu, dabar įgavo oficialaus prašymo aktyvuoti Šiaurės Atlanto sutarties 4-ajį straipsnį formą“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
Taip pat, anot jo, NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė per naktį nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris rusų dronus.
„Nustatyta ir tiksliai susekta devyniolika pažeidimų (...) Šiuo metu turime patvirtinimą, kad buvo numušti trys dronai (...) Neturime jokios informacijos, rodančios, kad dėl Rusijos veiksmų kas nors būtų buvęs sužeistas ar žuvęs“, – parlamentui sakė D. Tuskas.