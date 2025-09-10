Ukrainoje – masinė rusų ataka: okupantai paleido „Kalibr“ raketas

Po įvykių Lenkijoje – sujudimas JAV: ragina Trumpą duoti atsaką Putinui
Respublikonų kongresmenas Joe Wilsonas pareiškė, kad karo nusikaltėlis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nebesitenkina motinų ir kūdikių bombardavimu Ukrainoje ir dabar išbando NATO aljansą oro atakomis prieš Lenkiją. Įstatymų leidėjas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą įvesti sankcijas Rusijai, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi oficialia kongresmeno paskyra tinkle „X“.
„Rusija atakuoja NATO sąjungininkę Lenkiją iranietiškais bepiločiais orlaiviais „Shahed“ praėjus mažiau nei savaitei po to, kai prezidentas D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė (Lenkijos) prezidentą (Karolį) Nawrockį. Tai karo veiksmas, ir mes esame dėkingi NATO sąjungininkams už greitą reakciją į tolesnę neišprovokuotą karo nusikaltėlio V. Putino agresiją prieš laisvas ir produktyvias šalis“, – akcentavo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjas.
Jis kartu paragino D. Trumpą „atsakyti privalomomis sankcijomis, kurios privers Rusijos karo mašiną bankrutuoti, ir apginkluoti Ukrainą ginklais, galinčiais smogti Rusijai“. „V. Putinas nebesitenkina tik pralaimėjimu Ukrainoje bombarduojant motinas ir vaikus – dabar jis tiesiogiai išbando mūsų ryžtą NATO teritorijoje“, – pridūrė J. Wilsonas ir taip pat priminė, kad V. Putinas kartą yra pasakęs, jog Rusijai nėra jokių sienų. „Laisvos ir klestinčios šalys pamokys Rusiją apie sienas“, – pažymėjo J. Wilsonas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusijos smogiamieji bepiločiai orlaiviai naktį iš antradienio į trečiadienį pasiekė Lenkiją.
„Sukėlė realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“: Lenkijos kariuomenė apie oro erdvės pažeidimus
Lenkijos kariuomenė trečiadienį kaip „agresijos aktą“ pasmerkė daugybę šalies oro erdvės pažeidimų, įvykdytų per Rusijos ataką prieš kaimynę Ukrainą, ir teigė pastebėjusi keliolika dronų tipo objektų bei kai kuriuos iš jų numušusi.
„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė.
„Tai agresijos aktas, sukėlęs realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Dėl rusų atakos Ukrainoje Lietuvoje parengta perspėjimo sistema: pakeltas institucijų budrumo lygis
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) trečiadienį pranešė, kad dėl rusų atakų Ukrainoje pastarąją naktį Lietuvoje buvo sustiprintas institucijų budrumo lygis.
„Lietuvos kariuomenė ir visos atsakingos tarnybos šiąnakt nuo ruskių atakos prieš Ukrainą pradžios sekė situaciją, buvo parengta Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kad, esant reikalui, gyventojai būtų informuoti nedelsiant ir pateiktos rekomendacijos“, – trečiadienį komentarė nurodė NKVC.
„Kaip jau esame minėję, Nacionalinio saugumo komisija patvirtino mūsų šalies Kariuomenės ir kitų tarnybų sąveikos algoritmus dėl galimų oro erdvės pažeidimų, pakeltas institucijų budrumo lygis, sustiprinta sienų ir oro erdvės apsauga“, – pridūrė institucija.
NKVC ragina gyventojus raginame atsargiai vertinti pasirodančią informaciją bei pasitikrinti pranešimus oficialiuose šaltiniuose.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Lenkija sako, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu dronai pažeidė jos oro erdvę
Lenkijos kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu bepiločiai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę.
„Šiandienos Rusijos Federacijos atakos, nukreiptos prieš taikinius Ukrainoje, metu dronai ne kartą pažeidė mūsų oro erdvę“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė.
Ji pridūrė, kad vykdomos operacijos, skirtos „identifikuoti ir neutralizuoti“ kai kuriuos taikinius ir surasti kitus numuštus orlaivius.
Vadovybė anksčiau pranešė, kad reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“.
„Kariuomenė panaudojo ginklus prieš taikinius. Nuolat palaikau ryšį su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau tiesioginį pranešimą iš operacijos vado', – informavo jis.
Lenkijos gynybos ministras trečiadienį pareiškė, kad aviacija, mobilizuota reaguojant į šalies oro erdvės pažeidimus per Rusijos ataką prieš Ukrainą, apšaudė „priešiškus objektus“.
„Lėktuvai panaudojo ginklus prieš priešiškus objektus“, – socialiniuose tinkluose pranešė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ir pridūrė: „Mes nuolat palaikome ryšį su NATO vadovybe.“
Varšuvos pagrindinis Šopeno oro uostas taip pat buvo uždarytas, teigiama JAV federalinės aviacijos administracijos pranešime, kuriame minima „neplanuota karinė veikla, susijusi su valstybės saugumo užtikrinimu“.
Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko kitą dieną po to, kai naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis perspėjo, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs įsiveržti į kitas šalis.
„Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – antradienį spaudos konferencijoje Helsinkyje žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Mes manome, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – teigė jis.
NATO narė Lenkija, pagrindinė Ukrainos rėmėja, priglaudė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių ir yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
Ukrainoje – masinė rusų ataka: okupantai paleido „Kalibr“ raketas
Rusija iš pietų pusės paleido „Kalibr“ raketas, o Ukrainos oro erdvėje jau yra kelios dešimtys Rusijos sparnuotųjų raketų.
Duomenys apie raketų skaičių skiriasi, stebėjimo kanalai praneša, kad šiuo metu sparnuotosios raketos skrenda Ukrainos Vakarų link, o iš rytų ir šiaurės atskrenda naujos.
„Rusija paleido daug raketų, taip pat tęsiasi dronų atakos, kurios kelia grėsmę ne tik mūsų žmonėms. Teroristinė šalis tęsia karą, nors nuolat deklaruoja norą taikos“, – komentavo Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.
Pagal Oro pajėgų duomenis, kelios sparnuotų raketų grupės buvo užfiksuotos Kyjivo srityje.
Oro pajėgų duomenimis, sparnuotosios raketos juda į vakarinius regionus. Ypač didelis pavojus gresia Lvivui ir Užkarpatei.