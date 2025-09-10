Von der Leyen vėl gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo ES Parlamente

Apie tai dešiniųjų frakcijos „Patriotai už Europą“ ir „Kairė“ pranešė po U. von der Leyen trečiadienį Europos Sąjungos įstatymų leidėjams pasakytos svarbios kalbos.
Savo kalboje apie Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkė paragino įstatymų leidėjus paremti jos pagrindinius ateinančių metų politikos projektus – nuo tolesnės paramos karo draskomai Ukrainai ir ES gynybos pajėgumų gerinimo iki naujų prekybos susitarimų.
Vos prieš du mėnesius U. von der Leyen lengvai atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo. Tuomet prieš pasiūlymą balsavo 360 parlamento narių, už jį – 175 įstatymų leidėjai, t. y. gerokai mažiau nei būtinoji dviejų trečdalių balsų dauguma.
Pagal ES Parlamento taisykles, kad būtų galima pareikšti nepasitikėjimą, tam turi pritarti bent dešimtadalis 719 ES įstatymų leidėjų.
Jei pasiūlymas surinks reikalingą paramą, jis bus pateiktas Europos Parlamento pirmininkei Robertai Metsolai.
„Patriotai Europai“ kritikuoja Komisijos ekonominę politiką, o „Kairė“ kaltina Komisiją nesiimant veiksmų dėl blogėjančios padėties Gazos ruože.
Liepą įvykęs balsavimas dėl nepasitikėjimo buvo pirmasis Europos Parlamente nuo 2014 m. ir jį daugiausia palaikė dešiniojo sparno įstatymų leidėjai.
