Ursula von der Leyen pristatė iniciatyvą dėl nedidelių automobilių už prieinamą kainą

„Milijonai europiečių nori įsigyti įperkamus europietiškus automobilius“, – savo kalboje Europos Parlamente Strasbūre, Prancūzijoje, sakė U. von der Leyen.
„Turime investuoti į nedidelius, įperkamus automobilius tiek Europos rinkai, tiek siekdami patenkinti sparčiai augančią pasaulinę paklausą“, – pridūrė ji.
Palyginti su konkurentais iš Kinijos, Europos gamintojai iki šiol siūlydavo tik gana brangius elektromobilius.
Europos Komisijos pirmininkė nepatikslino, ar iniciatyva bus skirta tik baterijomis varomiems automobiliams, tačiau pabrėžė, kad „ateitis bus elektrinė, ir Europa bus jos dalis“.
„Automobilių ateitis ir ateities automobiliai turi būti kuriami čia, Europoje“, – pridūrė ji.
ES vadovė taip pat paskelbė apie paketą, pagal kurį baterijų gamybai Europoje bus skirta 1,8 mlrd. eurų.
Jos teigimu, baterijos yra pagrindinis veiksnys kuriant švarias technologijas, ypač kalbant apie elektrines transporto priemones.
U. von der Leyen taip pat pakartojo, kad ES klimato tikslai automobiliams bus peržiūrėti. Šis jos teiginys nuskambėjo kai kurioms ES šalims ir verslo atstovams padidinus spaudimą atšaukti draudimą nuo 2035 m. naudoti automobilius su vidaus degimo varikliais.
Pagal ES sprendimą dėl vidaus degimo variklių laipsniško atsisakymo numatoma, kad nuo 2035 m. nebus leidžiama registruoti naujų automobilių su benzininiais ar dyzeliniais varikliais, siekiant sumažinti transporto sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekį.
