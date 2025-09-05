Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

ES Komisija atsiribojo nuo pareiškimo apie genocidą Gazoje

2025-09-05 17:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 17:24

Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija Izraelio karinių veiksmų Gazos ruože nelaiko genocidu, penktadienį pranešė jos atstovė spaudai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija Izraelio karinių veiksmų Gazos ruože nelaiko genocidu, penktadienį pranešė jos atstovė spaudai.

0

Ketvirtadienį Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Teresa Ribera sukėlė polemiką, kai savo Paryžiuje pasakytoje kalboje užsiminė apie genocidą.

„Genocidas Gazoje atskleidžia Europos nesugebėjimą veikti ir kalbėti vienu balsu, nors Europos miestuose išplito protestai, o 14 Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių paragino nedelsiant nutraukti ugnį“, – prestižiniame Prancūzijos „Sciences Po“ universitete pasakytoje kalboje teigė ji.

Komisijos atstovė spaudai pabrėžė, kad T. Ribera šias remarkas išsakė kalbėdama ne ES vykdomosios institucijos vardu.

Anot atstovės spaudai, Komisija neturi pozicijos genocido klausimu, nes tai turi spręsti teismai.

Izraelis ir Vokietijos vyriausybė kaltinimus genocidu neigia. Pagal JT konvenciją genocidu vadinami „veiksmai, kuriais siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kurią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę“.

Izraelis Gazoje kovoja su palestiniečių islamistų grupuote „Hamas“, o dėl Izraelio vykdomų visą griaunančių operacijų šis ruožas virto griuvėsiais.

Karą sukėlė 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų ekstremistų iš Gazos Ruožo Izraelyje surengtos skerdynės, per kurias 1 200 žmonių žuvo ir apie 250 buvo pagrobta.

Nuo to laiko, „Hamas“ kontroliuojamos vietos sveikatos priežiūros institucijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, Gazos Ruože žuvo daugiau nei 64 000 palestiniečių.

Izraelis vis dažniau kritikuojamas dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Gazos ruože ir dėl jo plečiamų karinių operacijų šioje teritorijoje.

