TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po incidento Ursulos von der Leyen lėktuve – NATO reakcija: „Dirbame dieną naktį“

2025-09-02 17:03 / šaltinis: BNS
2025-09-02 17:03

NATO stengiasi užkirsti kelią Rusijos vykdomam civilinių skrydžių trikdymui, antradienį pareiškė Aljanso vadovas.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

NATO stengiasi užkirsti kelią Rusijos vykdomam civilinių skrydžių trikdymui, antradienį pareiškė Aljanso vadovas.

0

Taip jis kalbėjo praėjus dviem dienoms po to, kai Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen skraidinęs lėktuvas Bulgarijos oro erdvėje susidūrė su GPS signalo trukdžiais.

Lėktuvas sekmadienį saugiai nusileido, tačiau Bulgarijos valdžia pareiškė įtarianti, kad už trukdymo slypi Rusija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Į tai žiūrima labai rimtai“, – spaudos konferencijoje Liuksemburge su kunigaikštystės ministru pirmininku ir gynybos ministru sakė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

„Galiu jus patikinti, kad dirbame dieną naktį, kad tam pasipriešintume, užkirstume kelią ir užtikrintume, kad jie to nekartotų“, – pareiškė jis, bet nepateikė išsamesnės informacijos.

Nei Rusija, nei U. von der Leyen viešai nekomentavo šio incidento. Europos Sąjunga (ES) ir NATO yra atskiri subjektai, turintys skirtingas valstybių narių grupes, tačiau Europos saugumas yra gyvybiškai svarbus klausimas abiem.

Rusija vykdo hibridinių grėsmių kampaniją

M. Rutte teigė, kad GPS signalo trukdžiai yra Rusijos vykdomos hibridinių grėsmių kampanijos, tokios kaip povandeninių kabelių pažeidimas Baltijos jūroje, sąmokslas nužudyti Vokietijos gynybos pramonės milžinės vadovą ir kibernetinė ataka prieš Nacionalinę sveikatos tarnybą Jungtinėje Karalystėje (JK), dalis.

„Visada nekenčiau žodžio „hibridinis“, nes jis skamba taip mielai, bet „hibridinis“ yra būtent komercinių lėktuvų trikdymas, galintis turėti pražūtingų pasekmių“, – sakė jis.

Naujienų agentūros AP parengtame žemėlapyje matyti beveik 80 incidentų visoje Europoje. Dėl šios trikdymo kampanijos kaltinama Rusija, kurią JK užsienio žvalgybos tarnybos vadovas pavadino „stulbinamai neatsakinga“.

Nuo Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais Vakarų pareigūnai apkaltino Rusiją ir jos bendražygius surengus dešimtis išpuolių ir kitų incidentų – nuo ​​vandalizmo iki padegimų ir pasikėsinimų nužudyti.

„Rusų keliama grėsmė kasdien didėja. Nebūkime naivūs: vieną dieną tai gali apimti ir Liuksemburgą, o galbūt ir Nyderlandus“, – sakė M. Rutte.

„Pavyzdžiui, naudojant naujausias Rusijos raketų technologijas, skirtumas tarp Lietuvos, esančios priešakinėje linijoje, ir Liuksemburgo, Hagos ar Madrido dabar yra nuo penkių iki dešimties minučių. Tiek laiko šiai raketai reikia, kad pasiektų šias Europos dalis“, – kalbėjo jis.

Jis perspėjo, kad visam žemynui gresia „tiesioginė rusų grėsmė“.

„Dabar mes visi esame rytiniame flange, nesvarbu, ar gyvenate Londone, ar Taline“, – sakė NATO vadovas.

Bulgarija netirs U. von der Leyen lėktuvo GPS signalo trikdymo, nes „tokie dalykai nutinka kiekvieną dieną“, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Rosenas Želiazkovas.

Jis teigė, kad tai yra vienas iš Rusijos karo Ukrainoje šalutinių padarinių, pasireiškiančių visoje Europoje.

