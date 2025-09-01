Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

EK patvirtino – Ursulos von der Leyen lėktuvas patyrė GPS trikdžius: įtarimai krenta Rusijai

2025-09-01 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 16:37

Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen sekmadienį į Bulgariją skraidinęs užsakomasis lėktuvas, leisdamasis Plovdivo oro uoste, iš tiesų patyrė GPS signalo trikdžius, žurnalistams Briuselyje pranešė Europos Komisijos atstovė spaudai Arianna Podestà. 

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

0

„Galime patvirtinti, kad buvo GPS trikdžiai, bet lėktuvas nusileido saugiai. Gavome informacijos iš Bulgarijos valdžios institucijų, kad jos įtaria, jog tai įvyko dėl akivaizdaus Rusijos kišimosi“, – sakė A. Podestà. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklausta, ar GPS signalo trikdžiai buvo specialiai nukreipti į lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, atstovė spaudai atsakė, kad tokį klausimą reikėtų adresuoti Rusijai. 

„Puikiai suprantame, kad grasinimai ir bauginimai yra nuolatinė Rusijos priešiškų veiksmų dalis (...) Tai, žinoma, tik dar labiau sustiprins mūsų nepajudinamą įsipareigojimą stiprinti gynybos pajėgumus ir paramą Ukrainai. Šis incidentas pabrėžia pirmininkės kelionės į pafrontės valstybes nares, kur ji savo akimis pamatė kasdienes Rusijos ir jos įgaliotinių keliamas grėsmes, būtinumą“, – sakė A. Podestà ir pridūrė, kad „po šio incidento ES toliau investuos į išlaidas gynybai ir dar daugiau į Europos pasirengimą“.

Pasak Europos Komisijos atstovės spaudai Annos Kaisos Itkonen, Europos Sąjunga (ES) jau seniai susiduria su GPS trikdymo ir signalo klastojimo problema, ypač rytiniame flange. Ji priminė, kad birželį 13 valstybių narių išsiuntė laišką Europos Komisijai, kuriame pabrėžė, kad tokie incidentai tampa kone kasdienybe, tai daro didelę įtaką jūrų ir oro eismui ir neišvengiamai sukelia ekonominių padarinių. 

Atstovė pridūrė, kad ES rengia specialų veiksmų planą kovai su tokiomis grėsmėmis ir aktyviai bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija, kuri taip pat kuria pasaulines priemones kovai su palydovų signalų trikdymu ir klastojimu. 

Britų dienraštis „The Financial Times“ pranešė, kad Rusijos elektroniniai trikdžiai privertė lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, nusileisti Plovdive, naudojant popierinius žemėlapius. 

Šiomis dienomis Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen lankosi rytiniame bloko flange esančiose ES valstybėse narėse, siekdama sustiprinti solidarumą ir gynybą.

