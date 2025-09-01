Pasienyje su Baltarusija apsilankiusi von der Leyen: kai testuojama Lietuva, testuojama ir visa Europa

„Šiandien Europa stovi su Lietuva, kaip su fronto valstybe – jūs susiduriate su Rusija Kaliningrade, jūs susiduriate su Baltarusija pasienyje, jūs patiriate geopolitinius ir ekonominius iššūkius, susiduriate su nuolatinėmis karinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis“, – pirmadienį Medininkuose vykusios spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė U. von der Leyen.
„Girdėjau, kad praėjusį mėnesį du dronai kirto Lietuvos–Baltarusijos sieną. Leiskite jus užtikrinti – kai yra testuojama Lietuva, yra testuojama ir visa Europa. Mes esame su jumis visais įmanomais būdais“, – pažymėjo ji.
EK pirmininkė pakartojo sekmadienį Lenkijoje paskelbtą žinią, jog naujajame ilgalaikiame Europos Sąjungos (ES) biudžete valstybėms narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, bus numatytas papildomas finansavimas.
„Žvelgiant į ilgalaikį Europos biudžetą, pasiūlėme tris kartus padidinti išlaidas į migracijos ir sienos apsaugą – čia dedame stiprų akcentą. Norime, kad valstybės narės, tiesiogiai besiribojančios su Rusija ir Baltarusija, gautų papildomų lėšų“, – tvirtino U. von der Leyen, akcentuodama, kad Europos sienų apsauga yra visos Bendrijos šalių atsakomybė.
