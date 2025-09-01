Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija apsilankiusi von der Leyen: kai testuojama Lietuva, testuojama ir visa Europa

2025-09-01 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 12:08

Pasienyje su Baltarusija besilankanti Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad Europa stovi kartu su Lietuva bei kitomis Bendrijos valstybėmis, besiribojančiomis su Rusija ir Baltarusija. Pasak politikės, kai priešiškos šalys testuoja Lietuvos sienos apsaugą, taip yra išbandomas ir Europos saugumas.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Pasienyje su Baltarusija besilankanti Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad Europa stovi kartu su Lietuva bei kitomis Bendrijos valstybėmis, besiribojančiomis su Rusija ir Baltarusija. Pasak politikės, kai priešiškos šalys testuoja Lietuvos sienos apsaugą, taip yra išbandomas ir Europos saugumas.

„Šiandien Europa stovi su Lietuva, kaip su fronto valstybe – jūs susiduriate su Rusija Kaliningrade, jūs susiduriate su Baltarusija pasienyje, jūs patiriate geopolitinius ir ekonominius iššūkius, susiduriate su nuolatinėmis karinėmis ir hibridinėmis grėsmėmis“, – pirmadienį Medininkuose vykusios spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė U. von der Leyen. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Girdėjau, kad praėjusį mėnesį du dronai kirto Lietuvos–Baltarusijos sieną. Leiskite jus užtikrinti – kai yra testuojama Lietuva, yra testuojama ir visa Europa. Mes esame su jumis visais įmanomais būdais“, – pažymėjo ji.

EK pirmininkė pakartojo sekmadienį Lenkijoje paskelbtą žinią, jog naujajame ilgalaikiame Europos Sąjungos (ES) biudžete valstybėms narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, bus numatytas papildomas finansavimas.

„Žvelgiant į ilgalaikį Europos biudžetą, pasiūlėme tris kartus padidinti išlaidas į migracijos ir sienos apsaugą – čia dedame stiprų akcentą. Norime, kad valstybės narės, tiesiogiai besiribojančios su Rusija ir Baltarusija, gautų papildomų lėšų“, – tvirtino U. von der Leyen, akcentuodama, kad Europos sienų apsauga yra visos Bendrijos šalių atsakomybė.

