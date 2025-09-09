Trumpas: tarp Putino ir Zelenskio yra daug neapykantos

D. Trumpas vėl gyrėsi, kad jam neva pavyko užbaigti septynis karus.
Jis teigė, kad manė, jog karą Ukrainoje išspręsti bus lengviausia, nes jis esą puikiai sutarė su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu.
Anot D. Trumpo, taika jau yra labai arti, tačiau V. Putinas vis tiek atakuoja Ukrainą.
„Tiesą sakant, esu labai nustebęs. Aš sakiau, kad šis atvejis bus išspręstas pakankamai greitai. Bet tai sudėtinga, tarp Putino ir Zelenskio yra daug neapykantos, kaip žinote, daug priešiškumo ir buvo pralieta daug kraujo“, – sako D. Trumpas.
Zelenskis atmetė Putino pasiūlymą susitikti Maskvoje: jis pats gali atvykti į Kyjivą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Vladimiro Putino siūlymą surengti dvišalį susitikimą Maskvoje ir pasiūlė Rusijos vadovui atvykti į Kyjivą, praneša „Ukrinform“.
„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų smūgius ir yra puolama. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – interviu „ABC News“ sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, tikrasis V. Putino pasiūlymo tikslas – toliau atidėlioti jų susitikimą.
Ukrainos prezidentas teigė esąs pasirengęs susitikimui bet kokiu formatu.
Jo nuomone, V. Putinas „žaidžia žaidimus su Jungtinėmis Valstijomis“.
„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, be abejo, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems nepriimtina“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Kaip pranešta anksčiau, penktadienį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik Maskvoje.
Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sakė, kad surengti Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą šiuo metu yra pasirengusios septynios šalys, bet šis tikrai nevyksiąs Maskvoje. Tarp kandidačių minimos Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.
