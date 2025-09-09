Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: tarp Putino ir Zelenskio yra daug neapykantos

2025-09-09 22:41 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-09 22:41

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo, kad manė, jog karą Ukrainoje pabaigti bus lengviau nei pasirodė. Apie tai jis kalbėjo interviu „77 WABC“, skelbia UNIAN.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
20

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo, kad manė, jog karą Ukrainoje pabaigti bus lengviau nei pasirodė. Apie tai jis kalbėjo interviu „77 WABC", skelbia UNIAN.

5

D. Trumpas vėl gyrėsi, kad jam neva pavyko užbaigti septynis karus.

Jis teigė, kad manė, jog karą Ukrainoje išspręsti bus lengviausia, nes jis esą puikiai sutarė su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot D. Trumpo, taika jau yra labai arti, tačiau V. Putinas vis tiek atakuoja Ukrainą.

„Tiesą sakant, esu labai nustebęs. Aš sakiau, kad šis atvejis bus išspręstas pakankamai greitai. Bet tai sudėtinga, tarp Putino ir Zelenskio yra daug neapykantos, kaip žinote, daug priešiškumo ir buvo pralieta daug kraujo“, – sako D. Trumpas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Zelenskis atmetė Putino pasiūlymą susitikti Maskvoje: jis pats gali atvykti į Kyjivą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė Vladimiro Putino siūlymą surengti dvišalį susitikimą Maskvoje ir pasiūlė Rusijos vadovui atvykti į Kyjivą, praneša „Ukrinform“.

„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų smūgius ir yra puolama. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – interviu „ABC News“ sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, tikrasis V. Putino pasiūlymo tikslas – toliau atidėlioti jų susitikimą.

Ukrainos prezidentas teigė esąs pasirengęs susitikimui bet kokiu formatu.

Jo nuomone, V. Putinas „žaidžia žaidimus su Jungtinėmis Valstijomis“.

„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, be abejo, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems nepriimtina“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Kaip pranešta anksčiau, penktadienį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik Maskvoje.

Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sakė, kad surengti Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą šiuo metu yra pasirengusios septynios šalys, bet šis tikrai nevyksiąs Maskvoje. Tarp kandidačių minimos Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.

