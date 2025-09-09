Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas nepalaiko Izraelio išpuolio Katare

Nors tikslas sunaikinti „Hamas“ yra prasmingas, smūgis Kataro sostinėje Dohoje „neprisideda Izraelio ar Amerikos tikslų“, žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Prezidentas Katarą laiko stipriu Jungtinių Valstijų sąjungininku ir draugu ir labai apgailestauja dėl šio išpuolio vietos“, – pridūrė ji.
