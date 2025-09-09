Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas nepalaiko Izraelio išpuolio Katare

2025-09-09 21:17 / šaltinis: BNS
2025-09-09 21:17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepritarė Izraelio sprendimui surengti smūgius prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ Jungtinių Valstijų sąjungininkės Kataro teritorijoje, antradienį pranešė Baltieji rūmai. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepritarė Izraelio sprendimui surengti smūgius prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas" Jungtinių Valstijų sąjungininkės Kataro teritorijoje, antradienį pranešė Baltieji rūmai. 

2

Nors tikslas sunaikinti „Hamas“ yra prasmingas, smūgis Kataro sostinėje Dohoje „neprisideda Izraelio ar Amerikos tikslų“, žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

„Prezidentas Katarą laiko stipriu Jungtinių Valstijų sąjungininku ir draugu ir labai apgailestauja dėl šio išpuolio vietos“, – pridūrė ji.

