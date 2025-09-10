Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusų dronuose – ir Lietuvos SIM kortelės: išpuoliui Lenkijoje galėjo būti ruošiamasi jau seniai, pažymi ukrainiečių ekspertai

2025-09-10 13:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 13:19

Tikslingas Rusijos puolimas Lenkijos teritorijoje dronais naktį į rugsėjo 10 d., kurį Lenkijos vyriausybė pavadino „beprecedentiniu oro erdvės pažeidimu“ ir „didžiule provokacija“, yra toli gražu ne pirmasis Kremliaus laipsniško eskalavimo epizodas. Be to, viskas rodo, kad šis ir kiti panašūs išpuoliai buvo ruošiami gana seniai, pažymima „Defense Express“.

Tikslingas Rusijos puolimas Lenkijos teritorijoje dronais naktį į rugsėjo 10 d., kurį Lenkijos vyriausybė pavadino „beprecedentiniu oro erdvės pažeidimu“ ir „didžiule provokacija“, yra toli gražu ne pirmasis Kremliaus laipsniško eskalavimo epizodas. Be to, viskas rodo, kad šis ir kiti panašūs išpuoliai buvo ruošiami gana seniai, pažymima „Defense Express“.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavyzdžiui, dar liepos pradžioje pačioje Lenkijoje buvo paskelbta informacija, kad tarp Ukrainoje numušto Rusijos drono nuolaužų rasta 4G modemų su Lenkijos operatorių SIM kortelėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Šią informaciją paskelbė Lenkijos žurnalistas Marekas Budziszas, remdamasis gautu liepos 2 d. pranešimu (nenurodydamas autoriaus) su gana išsamia informacija, įskaitant tai, kur tiksliai buvo numušti Rusijos dronai.

REKLAMA

Be lenkų SIM kortelių, viename iš dronų taip pat buvo rasta Lietuvos operatoriaus SIM kortelė. Ataskaitoje buvo patvirtinta, kad tai tiesiogiai rodo Rusijos Federacijos pasirengimą skraidyti dronais virš šių šalių teritorijos ir bandyti prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklų.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, ataskaitoje, kurios autorius nežinomas, tiesiogiai nurodyta: „manome, kad būtina informuoti partnerius Lenkijoje ir Lietuvoje apie Lenkijos ir Lietuvos operatorių SIM kortelių radimą Rusijos tolimųjų nuotolio smogiamuose dronuose“. Tai, matyt, ir buvo padaryta, nes po savaitės ataskaita jau buvo Lenkijos žurnalisto rankose, pažymima „Defense Express“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Tikslas – išsiaiškinti, kam priklauso SIM kortelės

Tuo pačiu metu ši informacija Lenkijoje beveik nesulaukė atgarsio, nepaisant to, kad dar vasarą Rusijos dronai jau nuolat skraidė į jos oro erdvę. Kai kurie iš jų net sprogo ant žemės, kaip atsitiko rugpjūčio 20 d. netoli Osinų kaimo Liublino vaivadijoje, už 40 km nuo aviacijos bazės, kurioje dislokuotas NATO oro patrulis.

REKLAMA

Tuo pačiu metu mobilusis internetas rusų dronuose yra būtinas informacijai iš paties UAV perduoti ir jo skrydžiui koreguoti. Priklausomai nuo dronuose įdiegtos papildomos įrangos, Rusija gali gauti informaciją apie priešlėktuvinės gynybos ir elektroninės kovos sistemų veikimą, taip pat perduoti vaizdinę informaciją iš kameros. Visa tai jau seniai ir nuolat naudojama rusų prieš Ukrainą.

REKLAMA

Ar šiandien Lenkiją atakavusiuose rusų dronuose buvo tokios priemonės, kol kas nežinoma. Tuo pačiu metu prielaida, kad viena iš šios Rusijos atakos užduočių buvo būtent Lenkijos priešlėktuvinės gynybos sistemos žvalgyba, yra gana pagrįsta. Ypač atsižvelgiant į tai, kad rugsėjo 12 d. Baltarusijos teritorijoje turi prasidėti Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad-2025“.

Ukrainiečiai praneša, kad nušautuose Rusijos puolamuosiuose dronuose buvo rasta SIM kortelių iš Lenkijos ir Lietuvos. Jų nuomone, tai gali reikšti pasirengimą išbandyti puolimo koridorius abiejose šalyse, nes žinoma, kad jie naudoja mobiliojo ryšio tinklus, kad pakoreguotų dronų skrydžio trajektoriją. Antrasis variantas – intensyvesni puolimai vakarų Ukrainoje. Lenkijos ir Lietuvos tarnybų užduotis – išsiaiškinti, kas įsigijo SIM korteles, nes jas perkant reikia registruotis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų