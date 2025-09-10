Rusų dronuose – ir Lietuvos SIM kortelės: išpuoliui Lenkijoje galėjo būti ruošiamasi jau seniai, pažymi ukrainiečių ekspertai

Pavyzdžiui, dar liepos pradžioje pačioje Lenkijoje buvo paskelbta informacija, kad tarp Ukrainoje numušto Rusijos drono nuolaužų rasta 4G modemų su Lenkijos operatorių SIM kortelėmis.
Šią informaciją paskelbė Lenkijos žurnalistas Marekas Budziszas, remdamasis gautu liepos 2 d. pranešimu (nenurodydamas autoriaus) su gana išsamia informacija, įskaitant tai, kur tiksliai buvo numušti Rusijos dronai.
Ukraińcy donoszą, że w zestrzelonych rosyjskich dronach uderzeniowych odkryto SIM - karty z Polski i z Litwy. Może to ich zdaniem oznaczać albo przygotowanie do testowania korytarzy uderzeniowych na obydwa kraje, bo wiadomo, że używają oni sieci telekomórkowych aby korygować tor…— Marek Budzisz (@MBudzisz2) July 10, 2025
Be lenkų SIM kortelių, viename iš dronų taip pat buvo rasta Lietuvos operatoriaus SIM kortelė. Ataskaitoje buvo patvirtinta, kad tai tiesiogiai rodo Rusijos Federacijos pasirengimą skraidyti dronais virš šių šalių teritorijos ir bandyti prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklų.
Be to, ataskaitoje, kurios autorius nežinomas, tiesiogiai nurodyta: „manome, kad būtina informuoti partnerius Lenkijoje ir Lietuvoje apie Lenkijos ir Lietuvos operatorių SIM kortelių radimą Rusijos tolimųjų nuotolio smogiamuose dronuose“. Tai, matyt, ir buvo padaryta, nes po savaitės ataskaita jau buvo Lenkijos žurnalisto rankose, pažymima „Defense Express“.
Tikslas – išsiaiškinti, kam priklauso SIM kortelės
Tuo pačiu metu ši informacija Lenkijoje beveik nesulaukė atgarsio, nepaisant to, kad dar vasarą Rusijos dronai jau nuolat skraidė į jos oro erdvę. Kai kurie iš jų net sprogo ant žemės, kaip atsitiko rugpjūčio 20 d. netoli Osinų kaimo Liublino vaivadijoje, už 40 km nuo aviacijos bazės, kurioje dislokuotas NATO oro patrulis.
Tuo pačiu metu mobilusis internetas rusų dronuose yra būtinas informacijai iš paties UAV perduoti ir jo skrydžiui koreguoti. Priklausomai nuo dronuose įdiegtos papildomos įrangos, Rusija gali gauti informaciją apie priešlėktuvinės gynybos ir elektroninės kovos sistemų veikimą, taip pat perduoti vaizdinę informaciją iš kameros. Visa tai jau seniai ir nuolat naudojama rusų prieš Ukrainą.
Ar šiandien Lenkiją atakavusiuose rusų dronuose buvo tokios priemonės, kol kas nežinoma. Tuo pačiu metu prielaida, kad viena iš šios Rusijos atakos užduočių buvo būtent Lenkijos priešlėktuvinės gynybos sistemos žvalgyba, yra gana pagrįsta. Ypač atsižvelgiant į tai, kad rugsėjo 12 d. Baltarusijos teritorijoje turi prasidėti Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad-2025“.
Ukrainiečiai praneša, kad nušautuose Rusijos puolamuosiuose dronuose buvo rasta SIM kortelių iš Lenkijos ir Lietuvos. Jų nuomone, tai gali reikšti pasirengimą išbandyti puolimo koridorius abiejose šalyse, nes žinoma, kad jie naudoja mobiliojo ryšio tinklus, kad pakoreguotų dronų skrydžio trajektoriją. Antrasis variantas – intensyvesni puolimai vakarų Ukrainoje. Lenkijos ir Lietuvos tarnybų užduotis – išsiaiškinti, kas įsigijo SIM korteles, nes jas perkant reikia registruotis.
