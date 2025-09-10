Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
22
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kodėl mes siųsime karius į Ukrainą, o lenkai – ne?

2025-09-10 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 13:00

Lietuva, nors ir neturinti tokių išteklių kaip didelės valstybės, Ukrainai teikia įvairiapusę paramą – nuo gynybos technologijų kūrimo iki finansinės pagalbos bei visuomeninių iniciatyvų. Ekspertų teigimu, tokios pastangos, nors ir mažesnio masto, yra svarbios tiek Ukrainos kovai fronte, tiek Vakarų solidarumo demonstravimui.

Vaidotas Malinionis apie finansinę pagalbą Ukrainai (tv3.lt koliažas)

Lietuva, nors ir neturinti tokių išteklių kaip didelės valstybės, Ukrainai teikia įvairiapusę paramą – nuo gynybos technologijų kūrimo iki finansinės pagalbos bei visuomeninių iniciatyvų. Ekspertų teigimu, tokios pastangos, nors ir mažesnio masto, yra svarbios tiek Ukrainos kovai fronte, tiek Vakarų solidarumo demonstravimui.

REKLAMA
22

Lietuva nuo pat karo pradžios nuosekliai remia Ukrainą. O dabar iškeltoje naujausioje dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje pagrindiniu veiklos prioritetu yra akcentuojamas visokeriopas Ukrainos rėmimas, jai siekiant pergalės ir atstatant šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas Gitanas Nausėda neseniai dar sakė, kad Lietuva remia Ukrainos siekį turėti 800 tūkst. karių kariuomenę ne tik karo, bet ir taikos metu, o jam susitikus su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu pakartojo, jog Lietuva remia Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, kokios paramos, iš Lietuvos pusės, Ukrainai iš tiesų reikėtų, apie lietuvių požiūrį bei esamą Rusijos karo padėtį Ukrainoje diskutavo atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.

REKLAMA

Jūsų manymu, kokios Lietuvos teikiamos paramos Ukrainai formos yra svarbiausios?

Aš manyčiau, kad mūsų indėlis nėra toks svarus kaip, sakykime, didesnių valstybių – net ir lyginant, pavyzdžiui, su Lenkija, jau nekalbant apie Vokietiją ar kitas valstybes. Bet taip, kiekviena parama yra labai svarbi. Aš manyčiau, kad indėlis treniruojant ukrainiečių karius savo teritorijoje kartu su sąjungininkais yra labai svarbus.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat yra labai svarbi ir kita parama. Pas mus yra ne vien valstybinė parama – inicijuojamos visuomeninės iniciatyvos. Čia reikėtų paminėti ir Tapino iniciatyvas, ir kitų visuomenininkų veiklą. Tai irgi labai svarbu ir rodo gerą pavyzdį.

Lietuva, mano manymu, pagal savo procentinę dalį, lyginant su kitomis valstybėmis, prisideda tikrai nemažai prie paramos Ukrainai. Kiek žinau, šiuo metu yra labai svarbu vystyti dronų technologijas, kurių ukrainiečiams labai trūksta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mūsų gynybos pramonė taip pat prisideda – ji netgi įsteigia ir tiesiai siunčia į Ukrainą bei išbando savo gaminius, tarp jų ir priešdronines sistemas.

Aišku, yra ir finansinė parama, ir visa kita suteikiama pagalba. Mano manymu, kiek įmanoma reikėti plėsti paramos apimtis. Jeigu mūsų biudžetas auga, turėtų proporcingai augti ir parama Ukrainai.

REKLAMA

Tai būtų indėlis ir kartu pavyzdys kitoms valstybėms. Juk Ukrainą remia ne tik NATO šalys, bet ir kitos Vakarų valstybės – kaip Japonija, Australija.

Kas dar labai svarbu – reikėtų pasveikinti Lietuvą, kad ji yra viena iš 26 valstybių, kurios pasisako už kontingento įvedimą į Ukrainos teritoriją stabilizacijos operacijoms.

O, pavyzdžiui, kaip vertintumėte vieną iš paramos formų – Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą? Ar, jūsų manymu, tokia pagalba būtų naudinga?

REKLAMA

Kaip minėjau, Lietuva yra viena iš tų 26 valstybių, kurios prisideda prie šios iniciatyvos. Aišku, ne visos iš jų yra pasiryžusios siųsti karius. Pavyzdžiui, Lenkija kol kas neplanuoja to daryti, Švedija taip pat nori daugiau detalių – kas yra suprantama.

Bet tai yra mūsų interesas, kad Ukraina nepralaimėtų, o Rusija patirtų tokius nuostolius, dėl kurių nebenorėtų kariauti. Čia būtų mūsų tikslas. Mano manymu, jeigu kitos NATO valstybės siunčia savo kariuomenę, Lietuva taip pat būtinai turi prisidėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip, jūsų nuomone, Lietuvos gyventojai vertina paramą Ukrainai? Atrodo, kad nuomonės išsiskiria: vieni ją palaiko, o kiti žiūri skeptiškai. Kokia jūsų pozicija?

Reikėtų pasižiūrėti statistinius duomenis, bet savo aplinkoje matau, kad visi labai remia paramą. Kiek žiūriu televizijos programas, apklausos dėl paramos Ukrainai visą laiką rodo teigiamą palaikymą.

REKLAMA

Žinoma, čia reikėtų pasiklausti statistikos analitikų, kokios yra realios nuomonės. Bet man atrodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų remia paramą Ukrainai ir turbūt nieko prieš neturėtų, jei ji būtų didinama.

Kaip šiuo metu vertinate karo padėtį Ukrainoje? Kaip, jūsų manymu, laikosi pati Ukraina?

Padėtis tokia, kad frontas daugmaž stabilus. Jau ketvirti metai eina, o Rusija nuo 2022 m. plataus masto invazijos pradžios užėmė tik apie 1 proc. Ukrainos teritorijų – ir tai su milžiniškais nuostoliais.

REKLAMA

Šiais metais buvo ženklų, kad Rusija pamažu okupuoja nedideles teritorijas, bet veržiasi į priekį su dideliais nuostoliais. Ukrainiečiai kartais atsiima prarastas teritorijas, todėl fronto linija iš esmės išlieka stabili.

Ukraina įsisavina daug naujovių – dronų sistemas, dirbtinio intelekto panaudojimo galimybes. Dabar kalbama, kad Ukraina galės pati pasigaminti ilgojo nuotolio raketas. Tai, mano manymu, gali padaryti skirtumą ir atgrasyti Rusiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kokiais pranašumais Rusija vis dar lenkia Ukrainą? Ar kaip tik – neturi daug pranašumų?

Rusija savo ruožtu praranda daug. Ukrainiečiai taikosi į jų energetinę infrastruktūrą, ypač naftos perdirbimo gamyklas – apie 20 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų jau sumažinta.

Neseniai buvo stipriai apšaudytas Kijevas, pataikyta į Vyriausybės pastatą – pirmą kartą per šį karą. Paprastai tokie taikiniai yra tabu, bet Rusija pažeidžia visus principus – tai desperatiškas žingsnis.

REKLAMA

Jeigu Vakarų parama išliks ir didės, Rusija neturi jokių šansų užimti Ukrainos. Mes negalime jos palikti vienos – reikia padėti, nes kasdien žūsta žmonės. Jei paramos nebūtų, Ukraina anksčiau ar vėliau palūžtų, bet parama yra.

Aš esu optimistiškas – Rusija gali neatlaikyti pirma. Nors savo silpnumo nerodo, daug ženklų rodo, kad šie metai gali būti lemiami: Rusija baigia išnaudoti sovietinių laikų ginkluotės atsargas (pėstininkų kovos mašinas, artileriją, tankus), o gamybos apimtys nesugeba atstatyti praradimų.

REKLAMA

Jei jiems nepavyks nieko pasiekti, jie gali visiškai prarasti pranašumą, kurį dar turėjo prieš Ukrainą. Vien gyvąja jėga karo nelaimės.

Ar galima sakyti, kad Ukraina paramą gauna iš Vakarų, o Rusija – iš Kinijos ar kitų šalių?

Taip, Rusija gauna paramą [iš ten]. Todėl būtų labai pragmatiška atsakyti tuo pačiu. Šiaurės Korėja jau dislokavo 10 000 karių, dabar kalbama, kad dar 6 000 ateis. Jie bus užnugaryje, bet tai leis Rusijai daugiau karių panaudoti fronte prieš Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl ir mes turėtume reaguoti veidrodiniu principu – ne klausti, ar tai gerai, ar ne, o veikti. Jie pasikvietė Šiaurės Korėją – vadinasi, mes galime įvesti savo pajėgas ir bent jau užnugaryje padėti Ukrainai tvarkytis.

Žinoma, užnugaris gali būti Lenkija ar Lietuva – iš ten keliauja logistinė parama. Bet mes galėtume į Vakarų Ukrainą įvesti bent vieną NATO kontingentą, kuris padėtų vykdyti humanitarinės pagalbos operacijas. Tada ukrainiečiams nereikėtų naudoti savo žmonių tokioms užduotims, jie galėtų juos skirti frontui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO išbandymas: Lenkijoje numušti Rusijos dronai, ar Trumpas kels spaudimą Maskvai? (tv3.lt koliažas)
Kaip NATO atsakys į Rusijos agresijos aktą? Atskleidžia, ko gali imtis Trumpas (36)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų požiūris į Ukrainos europinę integraciją – skiriasi (5)
Gitanas Nausėda susitiko su Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos prezidentas – apie Baltijos šalių saugumą: štai ką kalbėjo su Trumpu (89)
Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)
Į Lietuvą atvyksta Lenkijos prezidentas Nawrockis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Realybė
Realybė
2025-09-10 13:09
Todėl, kad Lenkijos valdžia dirba Lenkijai ir Lenkijos žmonėms o Lietuvos valdžia dirba Ukrainai ir dar velnias žino kam bet tik ne Lietuvai ir Lietuvos žmonėms
Atsakyti
Todėl
Todėl
2025-09-10 13:14
Kad turime be kiau šius vadovus, kurie nepaiso Lt interesų, klauso šeimininkų švilpuko ir spjauna į mūsų žmones. Lenkai orūs ir supranta, kad tai nevykęs projektas.
Atsakyti
Todėl
Todėl
2025-09-10 13:11
Kad jūs visiški debilai kamikadzes ir turit atliekamos mėsos. O lenkai pasirodo protingesni ir nenori veltis į tas nesąmones. Rusai su haholais išsiaiškins ir be mūsų, todėl nereikia kišt savo nosies ne į savo reikalus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų