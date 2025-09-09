Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Rheinmetall“ tieks Ukrainai naujas gynybos nuo dronų sistemas

2025-09-09 13:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 13:35

Vokietijos gynybos milžinė „Rheinmetall“ planuoja tiekti Ukrainai naujas oro gynybos sistemas „Skyranger“, skirtas kovai su dronais, pranešė bendrovės generalinis direktorius Arminas Pappergeris. 

Rheinmetall (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos gynybos milžinė „Rheinmetall“ planuoja tiekti Ukrainai naujas oro gynybos sistemas „Skyranger“, skirtas kovai su dronais, pranešė bendrovės generalinis direktorius Arminas Pappergeris. 

0

Sutartis bus pasirašyta trečiadienį DSEI gynybos parodoje Londone, pirmųjų pristatymų tikimasi vėliau šiais metais, visuomeniniam transliuotojui ZDF sakė A. Pappergeris. 

Pasak transliuotojo, sandorio vertė siekia šimtus milijonų eurų. 

„Skyranger“ yra mobili oro gynybos sistema, kurią galima sumontuoti ant transporto priemonių. „Kiekviena iš šių sistemų gali visiškai išvalyti nuo dronų plotą, kurio kiekviena kraštinė siekia keturis kilometrus“, – sakė A. Pappergeris. 

Šiuo metu Rusija rengia Ukrainoje didžiausius nuo invazijos pradžios oro antskrydžius – šimtai dronų puola vienu metu ir dažnai užgožia jos oro gynybą. 

Ukraina gaus „Skyranger“ anksčiau nei Vokietijos ginkluotosios pajėgos (Bundesveras), vis dar laukiančios pirmųjų pristatymų pagal Vokietijos 595 mln. eurų vertės užsakymą Diuseldorfe įsikūrusiai gamintojai. 

Iš pradžių buvo numatyta, kad įranga Bundesverui bus pristatyta 2024 m. pabaigoje, tačiau A. Pappergeris sakė, kad kariuomenė įrangos dar negavo.

