Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai kainuos milijonus gyvybių“: Zelenskis įvardijo Putino planų kainą

2025-09-09 13:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 13:09

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį „ABC News“ išleistame interviu pasakojo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas sakė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Steve‘ui Witkoffui, kad iki metų pabaigos užims Donbasą.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
20

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį „ABC News“ išleistame interviu pasakojo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas sakė JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Steve‘ui Witkoffui, kad iki metų pabaigos užims Donbasą.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

„Kaina – metai ir milijonas žmonių. O jei ne metai, o greičiau, tai tiesiog daugiau žmonių. Ne milijonas žmonių, o du milijonai, trys milijonai lavonų. Štai kokia to kaina“, – apie rusų galimybes užimti Donbasą sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Interviu jis pažymėjo, kad kontrolė Donecko srityje yra labai svarbi Ukrainai, ypač kariniu atžvilgiu.

„Kodėl tai taip svarbu, be to, kad tai mūsų gyvenimas, istorija, namai. Be viso to, tai mūsų sutiprinta dalis. Ten stovi stiprios pajėgos ir yra įtvirtinimai. Ir jei jis išeis, [Putinas] turės visą Donbasą – kas mums garantuos, kad jis neis 90 kilometrų iki Charkivo. Ten, kur gyvena pusantro milijono žmonių. Charkivas – jis taip pat visada norėjo Charkivo, kuris visus šiuos metus stovėjo. Visus 11 metų Charkivas stovėjo. Ir jis yra prie sienos su Rusija. Jis norės okupuoti Charkivą“, – aiškino Ukrainos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis priminė, kad Charkive gyvena pusantro milijono žmonių, kurie nenori palikti savo gimtojo miesto.

„Kas bus? Tai bus baisi tragedija. Taip pat jam atsivers kelias į Dniprą, Ukrainos pramonės centrą. Ten mūsų ekonomika, mūsų gamyklos, mūsų gamyba. Tai rimtas indėlis į valstybės BVP“, – pridūrė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas taip pat paneigė Rusijos pareiškimus, kad nuo visapusiško karo pradžios Maskva užėmė 70 proc. Donbaso. V. Zelenskis pažymėjo, kad tokie pareiškimai yra Rusijos Federacijos manipuliacija.

„Per pirmą okupaciją prieš 11 metų Maskva be kovos užėmė Krymą ir trečdalį Donbaso. Po visapusiško karo pradžios per beveik ketverius metus jie užėmė apie 30 proc. Donecko srities, o ne visą Donbasą“, – pažymėjo Zelenskis.

REKLAMA

Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad tai didelė dalis teritorijos, tačiau už jas Kremlius paaukojo daugiau nei milijoną savo karių.

„Ir tai beveik ketveri metai. Ir jei jis sako, kad per 3–4 mėnesius, būtent tai jis sakė amerikiečiams ir prezidento Trumpo atstovui, jis sakė, kad iki metų pabaigos užims Donbasą. Jis neužims. Kaina – metai ir milijonas žmonių. O jei ne metai, o greičiau, tai tiesiog daugiau žmonių. Ne milijonas žmonių, o du milijonai, trys milijonai lavonų. Štai kaina“, – sakė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Artimiausiu metu tikėtis neverta? Pasakė, kas priartintų prie taikos Ukrainoje (5)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Nebegali turėti iliuzijų“: Trumpas stipriai suklydo dėl Putino (13)
Prorusiškai protestas (nuotr. SCANPIX)
JAV nutraukia įsipareigojimą kartu su Europa kovoti prieš Rusijos dezinformaciją (6)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Peskovas: jokios sankcijos nepakeis Rusijos pozicijos dėl karo Ukrainoje (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų