„Tai kainuos milijonus gyvybių“: Zelenskis įvardijo Putino planų kainą

„Kaina – metai ir milijonas žmonių. O jei ne metai, o greičiau, tai tiesiog daugiau žmonių. Ne milijonas žmonių, o du milijonai, trys milijonai lavonų. Štai kokia to kaina“, – apie rusų galimybes užimti Donbasą sakė V. Zelenskis.
Interviu jis pažymėjo, kad kontrolė Donecko srityje yra labai svarbi Ukrainai, ypač kariniu atžvilgiu.
„Kodėl tai taip svarbu, be to, kad tai mūsų gyvenimas, istorija, namai. Be viso to, tai mūsų sutiprinta dalis. Ten stovi stiprios pajėgos ir yra įtvirtinimai. Ir jei jis išeis, [Putinas] turės visą Donbasą – kas mums garantuos, kad jis neis 90 kilometrų iki Charkivo. Ten, kur gyvena pusantro milijono žmonių. Charkivas – jis taip pat visada norėjo Charkivo, kuris visus šiuos metus stovėjo. Visus 11 metų Charkivas stovėjo. Ir jis yra prie sienos su Rusija. Jis norės okupuoti Charkivą“, – aiškino Ukrainos vadovas.
Jis priminė, kad Charkive gyvena pusantro milijono žmonių, kurie nenori palikti savo gimtojo miesto.
„Kas bus? Tai bus baisi tragedija. Taip pat jam atsivers kelias į Dniprą, Ukrainos pramonės centrą. Ten mūsų ekonomika, mūsų gamyklos, mūsų gamyba. Tai rimtas indėlis į valstybės BVP“, – pridūrė V. Zelenskis.
Prezidentas taip pat paneigė Rusijos pareiškimus, kad nuo visapusiško karo pradžios Maskva užėmė 70 proc. Donbaso. V. Zelenskis pažymėjo, kad tokie pareiškimai yra Rusijos Federacijos manipuliacija.
„Per pirmą okupaciją prieš 11 metų Maskva be kovos užėmė Krymą ir trečdalį Donbaso. Po visapusiško karo pradžios per beveik ketverius metus jie užėmė apie 30 proc. Donecko srities, o ne visą Donbasą“, – pažymėjo Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad tai didelė dalis teritorijos, tačiau už jas Kremlius paaukojo daugiau nei milijoną savo karių.
„Ir tai beveik ketveri metai. Ir jei jis sako, kad per 3–4 mėnesius, būtent tai jis sakė amerikiečiams ir prezidento Trumpo atstovui, jis sakė, kad iki metų pabaigos užims Donbasą. Jis neužims. Kaina – metai ir milijonas žmonių. O jei ne metai, o greičiau, tai tiesiog daugiau žmonių. Ne milijonas žmonių, o du milijonai, trys milijonai lavonų. Štai kaina“, – sakė V. Zelenskis.
