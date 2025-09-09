Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Naktį Ukraina dronais atakavo Sočį, mieste galėjo būti ir Putinas

2025-09-09 10:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 10:33

Antradienio naktį Ukraina dronais atakavo Sočį, pranešė Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas. Tikėtina, kad tuo metu mieste buvo Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, rodo „Agentstvo" analizė.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Antradienio naktį Ukraina dronais atakavo Sočį, pranešė Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas. Tikėtina, kad tuo metu mieste buvo Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, rodo „Agentstvo“ analizė.

11

Dėl bepiločių orlaivių atakos Krasnodaro srityje žuvo vienas žmogus, pranešė regiono vadovas. Vyras vairavo automobilį, į kurį pataikė numušto drono nuolauža.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat buvo apgadinta „maždaug šeši“ privatūs namai, pridūrė V. Kondratjevas. Iš oficialių pareigūnų pareiškimų ir žiniasklaidos publikacijų neaišku, kur tiksliai nuolaužos užmušė vyrą ir apgadino privačius namus.

Naktį virš Sočioo tris kartus įsijungė oro pavojaus sirenos, liudija „Telegram“ kanalai. Sočio oro uostas buvo uždarytas daugiau nei 30 minučių.

Per naktį, pagal Rusijos gynybos ministerijos duomenis, rusų kariai numušė du dronus virš Krasnodaro srities. Dar 15 dronų buvo numušta virš Juodosios jūros, septyni – virš Belgorodo srities, trys – virš Kursko srities, du – virš Krymo, po vieną – virš Tambovo ir Voronežo sričių.

Atakos metu Putinas, tikriausiai, buvo mieste

Atakos metu Sočyje galėjo būti Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas. Kremliaus svetainėje nurodoma, kad prieš tai jis iš šio miesto vaizdo skambučio būdu dalyvavo neeiliniame BRICS susitikime.

Keletą valandų prieš tai į Sočį atvyko „Rossiya“ būrio lėktuvas Il-96-300PU su borto numeriu RA-96024, rodo „Flightradar24“ duomenys. Būtent šiuo lėktuvu Rusijos vadovas skrido į Aliaską susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Remiantis „Flightradar24“ duomenimis, V. Putino lėktuvas iki šiol yra Sočyje.

Sočyje yra V. Putino rezidencija „Bočarov Ručej“. Anksčiau prezidentas mieste gyveno savaitėmis, tačiau nuo tada, kai į Sočį pradėjo skristi Ukrainos dronai, jis praktiškai nustojo čia lankytis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

