„Nebegali turėti iliuzijų“: Trumpas stipriai suklydo dėl Putino

Šį įsitikinimą stiprino skubota strateginė išvada, kad Maskva gali tapti potencialiu JAV sąjungininku prieš Kiniją, o ne vis labiau tapti Pekino energetikos vasale, pažymi analitikas Nickas Peytonas Walshas.
Pranešama, kad ši klaidinga interpretacija brangiai kainavo Ukrainai – tiek dėl nestabilios viešosios JAV paramos, tiek dėl to, kad Rusijai buvo suteikta galimybė ramiai judėti į priekį fronte. Tačiau vėliau Vašingtonas vis dėlto „išmoko akivaizdžias ir vertingas pamokas“.
Negailestingi oro smūgiai Kyjivui iš tiesų atspindi Rusijos diplomatijos, kuri pateko į aklavietę, rezultatą: Maskva tiesiog nenori taikos. Tai taip pat liudija smūgis Ukrainos ministrų kabinetui.
„Ir nepriklausomai nuo to, ar tai įvyko tyčia, ar buvo perimti dronai, tai įvyko po kito smūgio, nukreipto į Europos Sąjungos ir Britų tarybos biurus“, – pabrėžia N. P. Walshas.
Anot jo, Ukrainos vaikų mirtis lieka vienintelis dalykas, kuris, atrodo, tikrai jaudina D. Trumpą. Tačiau CNN analitikas taip pat teigia, kad „bunkerio senis“ net nebesistengia įtikti D. Trumpui, todėl JAV prezidento specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas teisėtai pavadino paskutinius išpuolius „eskalavimu“.
Trumpas „nebegali turėti iliuzijų“
Analitikas pažymi, kad tai nėra atsitiktinumas: praėjusią savaitę Putinas grįžo iš Pekino, kur gavo demonstratyvų Xi Jinpingo, siekiančio parodyti pasauliui savo „nepasiduodantį“ bloką, palaikymą. Tai tik sustiprino Maskvoje jausmą, kad „kelio į priekį dar daug“.
„Prognozės artimiausiems mėnesiams yra niūrios. V. Putinas gali paversti savo kariuomenės spaudimą rytinėje Ukrainoje strateginės reikšmės teritoriniais laimėjimais. D. Trumpas, tikėtina, susidurs su sunkumais: sugalvoti ekonominį atsaką, kuris būtų pakankamai skausmingas Maskvai, kad ji pakeistų kursą, bet tuo pačiu pakankamai švelnus, kad paliktų atvirus diplomatijos kanalus“, – rašo N. P. Walshas.
Analitiko nuomone, tai „neįvykdoma“ užduotis – iš dalies dėl paties D. Trumpo painaus mąstymo, bet svarbiausia – dėl to, kad V. Putinas tiesiog nenori taikos.
Praėjusieji aštuoni mėnesiai buvo praleisti JAV prezidento veltui, kalbant apie pasirengimą Ukrainos išlikimui ir Europos saugumo užtikrinimą. Veltui siekiant suartėjimo su Maskva ir griaunant transatlantinį aljansą, kuris Vašingtonui vis dar bus reikalingas ateityje, padėtis tik pablogėjo. Tačiau tai suteikė neįkainojamą pamoką naujajai prezidento administracijai, mano autorius. Todėl dabar net D. Trumpas „nebegali turėti iliuzijų“.
Trumpas pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad jis yra pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai, jog priverstų ją sudaryti taikos susitarimą.
Paklaustas, ar jis yra pasirengęs pereiti prie antrojo sankcijų Rusijai etapo ir nubausti prezidentą Vladimirą Putiną, D. Trumpas atsakė: „Taip.“
Tuo tarpu Kremlius pirmadienį atsakė D. Trumpui ir pareiškė, kad jokios sankcijos niekada neprivers Rusijos pakeisti savo pozicijos Ukrainos atžvilgiu.
„Jokios sankcijos negali priversti Rusijos Federacijos pakeisti nuoseklios pozicijos, apie kurią mūsų prezidentas ne kartą kalbėjo“, – Kremliaus žurnalistui sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
