„Putinas tiksliai žino, ką daro“: rusai į Ukrainos vyriausybės širdį paleido ne droną, o balistinę raketą

Anot leidinio, ES atstovybės Ukrainoje vadovė Katarina Maternova apsilankė vietoje ir tai patvirtino. Tą patį skelbia ir „Defence Express“, remdamiesi savo šaltiniais.
Aiškėja, kad pastatui smogė ne dronas, o raketa
K. Maternova pabrėžia, kad V. Putinas sąmoningai smogia Ukrainos gyvybiškai svarbiems objektams, tokiems kaip vyriausybės pastatas ir energetikos infrastruktūra. Ji paragino sąjungininkus sustiprinti spaudimą Rusijai bei padėti Ukrainai apginti savo oro erdvę.
Ji pirmadienį lankėsi Ukrainos ministrų kabineto pastate Kyjive.
„Savo akimis įsitikinau: Putinas tiksliai žino, ką daro. Balistinė raketa „Iskander“, kuri smogė į Ministrų kabinetą, buvo nukreipta būtent čia – į Ukrainos vyriausybės širdį. Mums parodė didelius pačios raketos fragmentus ir daug šrapnelių iš kasetinės amunicijos dalies, įmontuotos į „Iskander“, – sako ji.
Iš pradžių manyta, kad pastatui smogė dronas „Shahed“.
„Defence Express“ skelbia, kad į pastatą pataikė 450 kg sverianti sparnuotoji raketa 9M727, paleista iš komplekso „Iskander“. Jos kovinė dalis nesprogo. Gaisrą viršutiniuose pastato aukštuose esą sukėlė užsidegęs raketos bakuose buvęs kuras. Jei kovinė raketos dalis būtų suveikusi kaip numatyta, šio smūgio pasekmės būtų buvusios žymiai didesnės.
Naktį į rugsėjo 7 d. Rusijos okupantai surengė dar vieną masinį smūgį Ukrainoje. Priešas panaudojo 805 „Shahed“ tipo dronus ir įvairių tipų imitacinius dronus. Taip pat buvo panaudotos 9 sparnuotosios raketos „Iskander-K“ ir 4 balistinės raketos „Iskander-M/KN-23“.
Šis puolimas tapo didžiausiu pagal oro puolimo priemonių skaičių nuo karo pradžios.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!