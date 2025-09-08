Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas: jokios sankcijos nepakeis Rusijos pozicijos dėl karo Ukrainoje

2025-09-08 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 12:20

Kremlius pirmadienį pareiškė, kad jokios sankcijos niekada neprivers Rusijos pakeisti savo pozicijos Ukrainos atžvilgiu, vos kelias valandas po to, kai Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga pareiškė svarstančios galimybę taikyti papildomas sankcijas, rašo „Reuters“.

Vakarai Rusijai taiko tūkstančius įvairių sankcijų dėl 2022 m. pradėto plataus masto karo Ukrainoje ir 2014 m. Krymo aneksijos, siekdami sužlugdyti Rusijos ekonomiką ir užkirsti kelią Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui vykdant genocidą Ukrainoje.

0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Vakarai Rusijai taiko tūkstančius įvairių sankcijų dėl 2022 m. pradėto plataus masto karo Ukrainoje ir 2014 m. Krymo aneksijos, siekdami sužlugdyti Rusijos ekonomiką ir užkirsti kelią Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui vykdant genocidą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jokios sankcijos negali priversti Rusijos Federacijos pakeisti nuoseklios pozicijos, apie kurią mūsų prezidentas ne kartą kalbėjo“, – Kremliaus žurnalistui sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Kremliaus ruporas pridūrė, kad Europa ir Ukraina daro viską, ką gali, kad įtrauktų Jungtines Valstijas į savo orbitą.

Jis sakė, kad Kremlius norėtų išspręsti konfliktą diplomatinėmis priemonėmis, bet jei tai būtų neįmanoma, tada tęstųsi tai, ką V. Putinas vadina „specialia karine operacija“.

Trumpas pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad jis yra pasirengęs griežtinti sankcijas Rusijai, jog priverstų ją sudaryti taikos susitarimą.

Jis tokias pastabas žurnalistams išsakė sekmadienį prieš lipdamas į sraigtasparnį ant Baltųjų rūmų vejos, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Paklaustas, ar jis yra pasirengęs pereiti prie antrojo sankcijų Rusijai etapo ir nubausti prezidentą Vladimirą Putiną, D. Trumpas atsakė: „Taip.“

