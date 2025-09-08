Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Syrskis – apie sunerimti verčiančius skaičius: Rusija turi trigubą pranašumą

2025-09-08 11:27 / šaltinis: BNS
2025-09-08 11:27

Ukraina pirmadienį pareiškė, kad Rusija turi didelį karių ir išteklių pranašumą palei fronto liniją šalies rytuose, kur rusų kariuomenė jau ilgus mėnesius nuosekliai žengia pirmyn.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
20

1

„Priešas turi trigubą pajėgų ir išteklių pranašumą, o pagrindinėse koncentracijos zonose jis gali turėti 4–6 kartus didesnę persvarą“, – sakė Oleksandras Syrskis pareiškime socialiniuose tinkluose, kuriame apibendrinami praėjusio mėnesio mūšio lauko įvykiai.

Rugpjūtį Rusijos pajėgos darė pažangą Rytų Ukrainoje, nors ir šiek tiek lėčiau nei ankstesniais mėnesiais, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Karo tyrimų instituto (ISW) pateiktų duomenų analizė.

„Priešas naudoja „šliaužimo“ taktiką su nedidelėmis pėstininkų grupėmis, bandydamas įsiskverbti į gyvenvietes, naudodamasis erdve tarp pozicijų ir vengdamas tiesioginės kovos“, – sakė O. Syrskis.

Jis teigė, kad Ukrainos pajėgos susigrąžino 58 kv. km ploto ir kelių nedidelių gyvenviečių kontrolę.

Rusija šiuo metu yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos ir yra pareiškusi, kad tęs kovas, jei taika nebus sudaryta jos sąlygomis.

