TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: palaikymo žodžius turi lydėti sankcijos Rusijai

2025-09-08 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 11:22

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad yra svarbu paversti tarptautinius palaikymo pareiškimus konkrečiomis sankcijomis Rusijai už naujausius jos išpuolius prieš Ukrainą. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform", valstybės vadovas tai pareiškė savo vakariniame kreipimesi.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad yra svarbu paversti tarptautinius palaikymo pareiškimus konkrečiomis sankcijomis Rusijai už naujausius jos išpuolius prieš Ukrainą. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, valstybės vadovas tai pareiškė savo vakariniame kreipimesi.

0

„Svarbu tai, kad šiandien mūsų partneriai plačiai reagavo į šį smūgį. Akivaizdu, kad Rusija bando sukelti skausmą Ukrainai dar įžūlesnėmis atakomis. Tai yra aiškus ženklas, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas išbando pasaulį – ar jis tai priims ir toleruos“, – sakė V. Zelenskis. Jis akcentavo, kad lyderių ir institucijų pareiškimus turi lydėti griežti veiksmai – sankcijos Rusijai ir su ja susijusiems subjektams, taip pat ir muitai bei prekybos apribojimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jų nuostoliai turi būti juntami. Būtent tai yra tikrai įtikinama. Be to – mūsų tolimojo nuotolio pajėgumai. V. Putinas nenori derybų, jis akivaizdžiai nuo jų slepiasi, todėl degalų stygius Rusijoje ir kitos ekonominės problemos yra logiškas atsakas į jos atsisakymą pritarti paliauboms ar susitikimui lyderių lygiu“, – nurodė prezidentas.

V. Zelenskis taip pat paminėjo savo pokalbius su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir padėkojo jiems už paramą ir veiksmų koordinavimą. Pasak jo, Ukrainos užsienio reikalų ministerija ir toliau informuoja visus partnerius apie naujausią eskalaciją. „Tikimės griežtos Amerikos reakcijos. Būtent to ir reikia“, – pridūrė V. Zelenskis.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusija per masinę naktinę ataką prieš Ukrainą paleido daugiau nei 800 bepiločių orlaivių ir 13 raketų.

