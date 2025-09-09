JAV nutraukia įsipareigojimą kartu su Europa kovoti prieš Rusijos dezinformaciją

Apie tai informuoja „Financial Times“ (FT), remdamasis Europos pareigūnais, cituoja „Ukrinform“.
FT duomenimis, JAV pranešė Europos valstybėms, kad atsisako bendrų pastangų kovojant su dezinformacija ir propaganda.
Praėjusią savaitę Europos šalys gavo pranešimą iš Valstybės departamento, kad JAV nutraukia susitarimus dėl bendradarbiavimo, pasirašytus praėjusiais metais prezidento Joe Bideno administracijos, kurių tikslas buvo suformuoti bendrą požiūrį į piktavališkos informacijos, platinamos užsienio vyriausybių siekiant sukelti chaosą, nustatymą ir demaskavimą.
Memorandumai buvo dalis iniciatyvos, kurią koordinavo Valstybės departamento agentūra – Globalus bendradarbiavimo centras (GEC), kovojęs su dezinformacija, platinama užsienyje JAV priešų ir teroristinių grupuočių.
Diplomatas ir žurnalistas Jamesas Rubinas, kuris iki gruodžio vadovavo GEC, šį žingsnį pavadino „vienašališku nusiginklavimu“ informaciniame kare su Rusija ir Kinija.
Centras buvo įsteigtas 2011 m. siekiant kovoti su teroristine propaganda ir smurtiniu ekstremizmu internete. Vėliau jis taip pat pradėjo stebėti ir demaskuoti dezinformacijos kampanijas užsienyje.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija likvidavo keletą vyriausybinių agentūrų, tarp jų ir GEC.
Pažymima, kad pastaraisiais metais Rusija vykdo agresyvią dezinformacijos kampaniją, siekdama sėti chaosą ir pakenkti paramai Ukrainai bei vakarietiškai pasaulio tvarkai.
Praėjusių metų rugsėjį GEC apkaltino Rusijos valstybinį televizijos kanalą RT, kad jis veikia Rusijos specialiųjų tarnybų naudai, naudojasi kiberšnipinėjimu ir bando manipuliuoti prezidento rinkimais Moldovoje.
JAV įvedė sankcijas RT ir kitoms Rusijos valstybinėms televizijoms už jų vaidmenį skleidžiant dezinformaciją. Po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą televizija buvo uždrausta Europoje.
