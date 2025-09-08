Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JAV analitikai: be kiniškų komponentų Rusija negalėtų išlaikyti dronų „Shahed“ gamybos tempo

2025-09-08 13:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 13:00

Rusija toliau didina ilgojo nuotolio dronų gamybą, iš dalies dėl Kinijos Liaudies Respublikos paramos, sakoma Karo tyrimų instituto (ISW) pranešime. 

Dronas Shahed-136 (nuotr. SCANPIX)

0

Pasak ISW ekspertų, Rusija reikšmingai padidino „Shahed“ tipo dronų, įskaitant „Geran“, „Harpy“ ir „Gerbera“, gamybą. Šiuos dronus ji daugiausia gamina Alabugos specialiojoje ekonominėje zonoje Tatarstano Respublikoje, o neseniai atidarė naują jų gamybos liniją Iževsko elektromechanikos gamykloje ir ten jau gamina dronus„Harpy“  („Shahed“ analogus su kiniškomis sudedamosiomis dalimis).

Pastaruoju metu Rusija daug investuoja į dronų gamyklos Alabugoje plėtrą – plečia infrastruktūrą ir samdo moteris, vaikus bei užsieniečius dirbti įmonėje. 

„Rusija vis labiau kliaunasi Kinija, tiekiančia dronų komponentus, ir be šių dalių negali išlaikyti „Shahed“ tipo dronų gamybos tempo ir apimties“, – teigia ISW analitikai. 

Jie atkreipė dėmesį į neseniai Ukrainos organizacijos „Frontelligence Insight“ atliktą tyrimą, parodžiusį, kad vien gamykla Alabugoje yra priklausoma nuo mažiausiai 41 komponento tiekimų iš Kinijos. Tai – ilgojo nuotolio kovinių dronų gamybai skirtos sudedamosios dalys, įskaitant variklius, elektroninius ir mechaninius komponentus, baterijas, antenas, radijo stotis, anglies kuro įrenginius, karbiuratorius ir telekomunikacijų komponentus.

„Frontelligence Insight“ teigimu, daugelis dronų, kuriuos Rusija teigia pasigaminanti pati, iš tikrųjų ten tik surenkami, atsižvelgiant į didelį šiuose dronuose naudojamų Kinijoje pagamintų dalių skaičių. 

Be to, Rusija Alabugoje atidarė specialų logistikos centrą, priimantį krovininius traukinius tiesiogiai iš Kinijos, tikriausiai siekdama optimizuoti dronų gamybai specialiojoje ekonominėje zonoje skirtų kiniškų dalių pristatymą. 

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikoje Rusija verbuoja jaunas moteris dirbti kovinių dronų gamykloje, tai privertė šios šalies vyriausybę viešai reaguoti ir įspėti savo piliečius apie pavojų.

