  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Artimiausiu metu tikėtis neverta? Pasakė, kas priartintų prie taikos Ukrainoje

2025-09-09 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 10:03

Artimiausiu metu taikos Ukrainoje tikėtis neverta. Tik naujos sankcijos gali paveikti Rusiją ir neleistų jiems finansuoti karo, pareiškė Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani, praneša italų portalas „Rai News“.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
20

Diplomatas pažymėjo, kad taikos perspektyvos Ukrainoje lieka tolimos, o vienintelis veiksmingas spaudimo Rusijai įrankis šiuo metu gali būti naujos finansinės sankcijos.

4

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Diplomatas pažymėjo, kad taikos perspektyvos Ukrainoje lieka tolimos, o vienintelis veiksmingas spaudimo Rusijai įrankis šiuo metu gali būti naujos finansinės sankcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Tajani neprognozuoja konkrečių pokyčių karo sureguliavimo srityje iki Kalėdų. Nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas tikėjosi konstruktyvios Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pozicijos, jo atsakymas buvo „neigiamas“.

„Mano nuomone, iki Kalėdų nieko konkretaus neįvyks. Manau, kad Putinas labai nuvylė Trumpą, kuris norėjo tikėti Rusijos lyderio gera valia, bet to nesulaukė. Vienintelis realus įrankis šiandien yra sankcijos, kurios atimtų iš Rusijos galimybę finansuoti armiją per prieigą prie išteklių“, – pabrėžė A. Tajani.

Italijos diplomatijos vadovas pavadino „beprasmiškais“ V. Putino grasinimus, kad Rusija laikys Europos pajėgas „teisėtu taikiniu“, jei jos bus įvestos į Ukrainos teritoriją.

Tuo pačiu A. Tajani patvirtino, kad Italija nesiųs savo pajėgų į Ukrainos teritoriją.

„Vietoj to siūlome kitą kelią – sudaryti susitarimą pagal NATO 5 straipsnį... Tai racionalus pasiūlymas, kurio Putinas negali laikyti provokacija, bet kuris užtikrins Ukrainos nepriklausomybę ir saugumą“, – paaiškino A. Tajani.

