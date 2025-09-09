Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos ministrų kabinetui smogta „Iskander“ raketa, joje – 35 komponentai iš JAV

2025-09-09 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 09:40

Savaitgalį Ukrainos ministrų kabineto pastatui smogusios Rusijos raketos „Iskander“ sudėtyje buvo daugiau nei 30 užsienyje pagamintų komponentų, rugsėjo 8 d. pranešė prezidento sankcijų komisaras Vladyslavas Vlasiukas.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
20

Savaitgalį Ukrainos ministrų kabineto pastatui smogusios Rusijos raketos „Iskander" sudėtyje buvo daugiau nei 30 užsienyje pagamintų komponentų, rugsėjo 8 d. pranešė prezidento sankcijų komisaras Vladyslavas Vlasiukas.

5

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Šis atskleidimas parodo, kad nepaisant ilgametės sankcijų, Vakarų technologijos ir toliau naudojamos Maskvos ginkluotėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 7 d. ataka buvo didžiausia oro ataka nuo plataus masto invazijos pradžios- Rusija paleido 810 „Shahed“ tipo dronus ir 13 kryptinių bei balistinių raketų į Ukrainos miestus.

V. Vlasiukas sakė, kad „Iskander“ kovinė galvutė nesprogo po smūgio į Ministrų kabineto pastatą, greičiausiai dėl gedimo skrydžio metu, tačiau kilo gaisras.

Anot jo, tokioje raketoje yra 35 komponentai, pagaminti JAV, taip pat po vieną komponentą iš Japonijos, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos, 5 komponentai pagaminti Baltarusijoje, o 57 – Rusijoje.

Tarp užsienio gamintojų yra „Texas Instruments“, „Analog Devises“ ir „Altera“ (JAV), „College Electronics Ltd“ (Jungtinė Karalystė), „Fujitsu“ (Japonija), „Traco Power“ (Šveicarija), „Integral“ (Baltarusija), „Mikron“, gamybos asociacija „Strela“, „Angstrem“, mokslinių tyrimų ir plėtros biuras „Eksiton“, Karačevskio gamykla „Elektrodetal“ (Rusija).

„Palyginti su ankstesnių metų raketomis, yra mažiau komponentų iš Europos ir JAV, o daugiau iš Rusijos ir Baltarusijos“, – sakė V. Vlasiukas, pridurdamas, kad Kyjivas pasidalijo šiais duomenimis su tarptautiniais partneriais, kad būtų imtasi griežtesnių sankcijų.

Nors Vakarų šalys uždraudė eksportuoti daugelį dvejopo naudojimo komponentų į Rusiją, Maskva prisitaikė prie sankcijų ir pasitelkė kontrabandos tinklus bei kitas schemas, kad gautų ribojamas prekes.

