Ukrainos ministrų kabinetui smogta „Iskander“ raketa, joje – 35 komponentai iš JAV

Šis atskleidimas parodo, kad nepaisant ilgametės sankcijų, Vakarų technologijos ir toliau naudojamos Maskvos ginkluotėje.
Rugsėjo 7 d. ataka buvo didžiausia oro ataka nuo plataus masto invazijos pradžios- Rusija paleido 810 „Shahed“ tipo dronus ir 13 kryptinių bei balistinių raketų į Ukrainos miestus.
V. Vlasiukas sakė, kad „Iskander“ kovinė galvutė nesprogo po smūgio į Ministrų kabineto pastatą, greičiausiai dėl gedimo skrydžio metu, tačiau kilo gaisras.
Anot jo, tokioje raketoje yra 35 komponentai, pagaminti JAV, taip pat po vieną komponentą iš Japonijos, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos, 5 komponentai pagaminti Baltarusijoje, o 57 – Rusijoje.
Tarp užsienio gamintojų yra „Texas Instruments“, „Analog Devises“ ir „Altera“ (JAV), „College Electronics Ltd“ (Jungtinė Karalystė), „Fujitsu“ (Japonija), „Traco Power“ (Šveicarija), „Integral“ (Baltarusija), „Mikron“, gamybos asociacija „Strela“, „Angstrem“, mokslinių tyrimų ir plėtros biuras „Eksiton“, Karačevskio gamykla „Elektrodetal“ (Rusija).
„Palyginti su ankstesnių metų raketomis, yra mažiau komponentų iš Europos ir JAV, o daugiau iš Rusijos ir Baltarusijos“, – sakė V. Vlasiukas, pridurdamas, kad Kyjivas pasidalijo šiais duomenimis su tarptautiniais partneriais, kad būtų imtasi griežtesnių sankcijų.
Nors Vakarų šalys uždraudė eksportuoti daugelį dvejopo naudojimo komponentų į Rusiją, Maskva prisitaikė prie sankcijų ir pasitelkė kontrabandos tinklus bei kitas schemas, kad gautų ribojamas prekes.
