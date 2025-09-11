Paaiškėjo, kaip pensijas didins kitais metais: kiek pinigų pridės jums?

Įstatymas numato, kad pensijos turi būti indeksuojamos atsižvelgiant į darbo užmokesčio šalyje didėjimą ankstesniais metais ir ateities prognozes. Paskelbus jas, paaiškėjo, kiek mažiausiai augs pensijos.
Pensijų didinimas priklauso nuo darbuotojų atlyginimų
Ketvirtadienį Finansų ministerija kaip tik paskelbė naujausią šalies ekonominės raidos scenarijų.
O jame ir numatytos prognozės apie darbo užmokesčio fondo pokyčius artimiausiais metais. Iš jų galima susidaryti vaizdą, kiek pensijos bus didinamos nuo kitų metų pradžios.
Pagal įstatymą, pensijos indeksuojamos pagal tam tikrą indeksavimo koeficientą (IK).
Jis apskaičiuojamas kaip 7-ių paeiliui einančių metų darbo užmokesčio fondo augimo metinių tempų aritmetinis vidurkis: 3-ų metų, buvusių iki apskaičiavimo metų, apskaičiavimo metų ir 3-ų prognozuojamų metų.
Pastarųjų atnaujintą prognozę Finansų ministerija ir paskelbė. Ji numato, kad darbo užmokesčio fondas šiemet augs 8,6 proc., o per kitus trejus metus atitinkamai 7,5 proc., 5,7 proc. ir 5,8 proc.
Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal tokį scenarijų nuo kitų metų pradžios pensijos didėtų 9,87 proc.
„Papildomas individualiosios dalies indeksavimo koeficientas paaiškės svarstant biudžetus“, – nurodė ministerija.
Pensijos padidės vidutiniškai 66 eurais
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje yra beveik 670 eurų.
Taigi po numatomo indeksavimo kitais metais ji galėtų išaugti kiek daugiau 66 eurais ir pasiekti 736 eurus.
Tiesa, kiekvienam žmogui pensija padidėja skirtingai, nes ji priklauso nuo sukaupto stažo ir apskaitos vienetų.
Jeigu 9,87 proc. būtų indeksuojamos ir našlių pensijos ar vienišo asmens išmokos (taip daroma kasmet), jos padidėtų 4,17 euro – nuo dabartinių 42,29 euro iki 46,46 euro.
Vis dėlto pensijos gali augti ir sparčiau ar lėčiau, jeigu Seimas patvirtintų naujos Vyriausybės programą.
Joje numatomas spartesnis tiek bendros, tiek individualios pensijos dalies didinimas.
Be to, ketvirtadienį buvo registruotos šalies prezidento pateiktos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma individualios pensijos dalies didinimui siūloma skirti daugiau pinigų iš viršplaninių „Sodros“ pajamų.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad nuo šių metų pradžios pensijos Lietuvoje buvo indeksuotos 10,63 proc.
„Sodra“ skaičiuoja, kad šiuo metu senatvės pensijos mokamos beveik 630 tūkst. gyventojų.
