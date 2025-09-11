Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įvertino, kokios pensijos tikisi lietuviai: svajoja ir apie 1,5 tūkst. eurų

2025-09-11 15:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 15:05

Daugiausia Lietuvos gyventojų senatvėje tenkintų 1,2–1,5 tūkst. eurų dydžio pensija – 17 proc. didesnė nei prieš metus, rodo „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa. Tokią sumą oriai senatvei nurodė 37 proc. apklaustų dirbančiųjų.

Senjorai, pensininkai, pensija / ELTA / Žygimantas Gedvila

Daugiausia Lietuvos gyventojų senatvėje tenkintų 1,2–1,5 tūkst. eurų dydžio pensija – 17 proc. didesnė nei prieš metus, rodo „Swedbank" užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa. Tokią sumą oriai senatvei nurodė 37 proc. apklaustų dirbančiųjų.

2

Apklausos duomenimis, dabartinė vidutinė pensija, kuri siekia apie 720 eurų, turint būtinąjį stažą, tenkina tik 14 proc. dirbančių šalies gyventojų lūkesčius. Tuo metu pensija iki 700 eurų per mėnesį tenkintų vos 3 proc. apklaustųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat 11 proc. dirbančiųjų tinkamą nurodė 701–900 eurų pensiją, 25 proc. senatvėje tenkintų 901–1,2 tūkst. eurų suma, o dar 20 proc. apklaustųjų norėtų gauti didesnę nei 1,5 tūkst. eurų pensiją.

„Jei dabartinės pensijos būtų trečdaliu didesnės ir sudarytų apie 80 proc. vidutinio atlyginimo šalyje, jos galėtų atitikti bent 4 iš 5 šalies gyventojų lūkesčius“, – pranešime teigia „Swedbank investicijų valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis.

Ypač didelius lūkesčius rodo jaunesni, 26–35 m. amžiaus asmenys, didžiausių pajamų gavėjai bei didmiesčių gyventojai. Jie apklausos metu teigė, kad būtų patenkinti ateityje gaudami pusantro tūkstančio eurų viršijančią pensiją.

Apklausą šių metų gegužę atliko tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“. Joje dalyvavo nuo 18 iki 64 metų amžiaus 900 gyventojų iš visos Lietuvos.

