  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nepraleiskite progos: štai kaip galite padidinti savo pensiją

2025-08-31 08:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 08:46

Kiekvienas gyventojas turi galimybę pasididnti savo pensiją beveik 150 eurų. Tiesa, prieš tai svarbu dešimtis kartų atlikti garbingą, pilietišką pareigą.



0

Nacionalinis kraujo centras (NKC) gyventojus informuoja, kad donorai, neatlygintinai davę kraujo „jubiliejinį“ 40 kartą, vėliau yra apdovanojami garbės donoro pažymėjimais.

Pensija padidės beveik 150 eurų

Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką, jeigu asmenims yra suteiktas Garbės donoro vardas, toks gyventojas turi teisę gauti ir valstybinę antro laipsnio pensiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu šios pensijos dydis siekia 147,24 euro.

„Turint suteiktą Garbės donoro vardą į „Sodrą“ galima kreiptis ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki teisės į valstybinę pensiją atsiradimo dienos arba bet kada nuo teisės į valstybinę pensiją atsiradimo dienos.

T.y. asmuo, turintis reikiamą statusą gauti šią pensiją, dėl skyrimo gali kreiptis likus 3 mėnesiams iki pensinio amžiaus datos arba turėdamas nustatytą didesnį kaip 60 procentų netektą dalyvumą“, – nurodo NKC atstovai.

Prašymą skirti pensiją ir visus papildomus dokumentus reikia pateikti „Sodrai“

Naujienų portalui tv3.lt „Sodros“ atstovai taip pat sakė, kad 2025 m. liepos mėnesio duomenimis, II laipsnio valstybinės pensijos gavėjų garbės donorų iš viso buvo 137.

