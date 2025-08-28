Štai kiek leis atsiimti pensijai skirtų pinigų: dalį jų privalėsite grąžinti

Nusprendus kaupimą nutraukti, lėšos, kurios papildomomis įmokomis už žmogų buvo mokėtos iš „Sodros“ ir valstybės biudžeto, bus grąžintos į „Sodrą“.
Gyventojui bus pervesti likę pinigai – skirtumas tarp visos fonde sukaupto turto vertės ir iš „Sodros“ ar valstybės biudžeto sumokėtų įmokų sumos.
Pastarąjį dydį galima sužinoti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros ir sudėjus joje rodomus skaičius „Sodros įmokų dalis“ ir „Skatinamųjų įmokų iš valstybės biudžeto“.
Kiek bus pervesta pinigų iš pensijų fondo
Tiems, kas nežino, asmeninėje „Sodros“ paskyroje galima rasti, kokioje bendrovėje yra kaupiama pensijai.
Tokių bendrovių yra 6: „Swedbank investicijų valdymas“, „SEB investicijų valdymas“, „Allianz Lietuva gyvybės draudimas“, „Artea Asset Management“, „Luminor investicijų valdymas“ ir „Goindex“.
Prisijungus prie šių bendrovių arba jas valdančių bankų, galima sužinoti, kokia yra visa pensijų fonde sukaupto turto vertė.
Iš jos atėmus „Sodros“ ir valstybės įmokų sumą, bus aiški suma, kuri bus pervesta jums.
Paprastai iš visos sukauptos sumos apie 60–75 proc. (ar kiek daugiau) bus pervesta gyventojams, o likusi dalis – į „Sodrą“.
Pavyzdžiui, jeigu visa pensijų fonde sukaupto turto vertė yra 10 tūkst. eurų, tai žmogui gali būti pervesta 6–7,5 tūkst. eurų.
Tiesa, iki kitų metų pradžios ji dar gali pasikeisti, nes į kaupimo bendroves dar bus pervesta įmokų. Be to, dėl vertybinių popierių kainų svyravimų pasikeis ir galutinė sukaupto turto vertė.
Kiek padidės „Sodros“ pensija
Kita vertus, svarbu, ir kiek pinigų bus pervesta į „Sodrą“. Nuo to priklausys, kiek padidės būsima senatvės pensijos individualioji dalis.
Kasmet ji apskaičiuojama kaip sukauptų apskaitos vienetų (AV) sumos ir 1 AV vertės sandauga.
1 AV galima sukaupti mokant 8,72 proc. dydžio pensijų draudimo įmokas nuo 1 vidutinio atlyginimo (šiemet tai būtų 2108,88 euro).
Jeigu žmogus šiemet sumokės 2206,73 euro įmokų, tuomet sukaups 1 AV.
O, pabaigus kaupimą, „Sodrai“ pervedama pinigų suma ir bus padalinta iš minėto dydžio. Gauti apskaitos vienetai bus pridėti prie visų jau sukauptų apskaitos vienetų.
Pavyzdžiui, jeigu pabaigus kaupimą į „Sodrą“ bus pervesta 3 tūkst. eurų, tai žmogus gaus 1,36 AV.
Kiekvienais metais 1 AV vertė tvirtinama iš naujo. Šiemet tai yra 7,16 euro. Tad, jeigu žmogus už kaupimą gautų 1,36 AV, jo pensija padidėtų 9,74 euro.
Indeksavus AV, suma, kuria padidės pensija nutraukus kaupimą, taip pat pasikeis. Bet, jeigu nesikeistų, tuomet 3 tūkst. eurų, pervesti atgal į „Sodrą“, atsipirktų po 25,66 metų (kadangi AV vertė didės, atsipirkimas turėtų būti greitesnis).
Svarbu žinoti, kad kasmet su „Sodros“ biudžetu taip pat yra keičiamas ir vidutinis darbo užmokestis įmokų bazei apskaičiuoti.
Kitąmet, šiam dydžiui padidėjus, už tą pačią sumą, pervestą „Sodrai“, teksiančių AV kiekis bus mažesnis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!