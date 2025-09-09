Zelenskis: rusai Donecko srityje numetė aviacinę bombą, žuvo daugiau nei 20 žmonių

„Atvirai žiaurus Rusijos smūgis aviacijos bomba į Jarovos kaimą Donecko srityje. Tiesiogiai į žmones. Įprastus civilius žmones. Tuo metu, kai buvo išmokamos pensijos. Pagal preliminarią informaciją, žuvusiųjų skaičius – daugiau nei 20 žmonių. Nėra žodžių. Užuojauta visiems žuvusiųjų artimiesiems ir draugams“, – „Telegram“ rašė V. Zelenskis.
Įspėjimas! Vaizdo įrašo nerekomenduojame žiūrėti jautrių nervų žiūrovams.
Anot jo, tokie okupantų smūgiai tikrai neturi likti nepastebėti.
„Tokie Rusijos smūgiai tikrai neturi likti be tinkamos pasaulio reakcijos. Rusai toliau naikina gyvybes, bet išvengia naujų griežtų sankcijų, naujų stiprių smūgių. Pasaulis neturi tylėti. Pasaulis neturi likti pasyvus. Reikia Jungtinių Valstijų reakcijos. Reikia Europos reakcijos. Reikia griežtų veiksmų, kad Rusija nustotų žudyti“, – sakė V. Zelenskis.
