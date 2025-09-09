Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje ir Klaipėdoje rengiami pilietinio pasipriešinimo mokymai

2025-09-09 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 12:05

Rugsėjo mėnesį dviejuose šalies miestuose organizuojami visuomenei skirti nemokami  pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas

Rugsėjo mėnesį dviejuose šalies miestuose organizuojami visuomenei skirti nemokami  pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
0

Atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai jau šį savaitgalį vyks sostinėje, o pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymai rugsėjo gale bus rengiami Klaipėdoje. Visi mokymai vyks savaitgaliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, Vilniuje vyksiančiuose mokymuose jų dalyviai gaus bazines žinias ir įgūdžius, kurie padės atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją, stiprinti visuomenės atsparumą bei gebėjimą tinkamai į jas reaguoti.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis Klaipėdoje supažindins su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, remiantis Ukrainos patirtimi. Į mokymus užsiregistravę gyventojai įgis žinių apie asmeninį ir šeimos pasiruošimą, sužinos, kaip elgtis prasidėjus karui ir ką reikėtų sudėti į išvykimo krepšį. 

REKLAMA

Praktinių užsiėmimų metu jie taip pat įgis pirmosios pagalbos žinių, aptars įvairius išgyvenimo būdus.  

Ministerijos duomenimis, nuo sausio iki rugpjūčio pabaigos Lietuvoje buvo surengti 37 atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, juose dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. dalyvių. Per tą patį laikotarpį įvyko daugiau nei 100 pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulio mokymų, kuriuos išklausė daugiau nei 3,5 tūkst. asmenų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Jonas Balčiūnas
KAM: 12 savivaldybių pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su karo komendantūromis (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų