Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM: į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą bus investuota 600 mln. eurų

2025-08-27 09:57 / šaltinis: BNS
2025-08-27 09:57

Į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą bus investuota 600 mln. eurų, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuvos kariuomenės įsigytos savaeigės haubicos PzH 2000. KAM nuotr.

Į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą bus investuota 600 mln. eurų, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
1

Pasak jos, Klaipėdos rajone bus įrengtas Kairių karinis miestelis, kurio statybai ir ilgalaikei priežiūrai numatoma skirti apie 520 mln. eurų. Tuo metu į naują infrastruktūrą Klaipėdoje ir Tauragės rajone esančiuose batalionuose bus investuota per 60 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerijos teigimu, didžioji dalis statybos ir rekonstrukcijos darbų bus užbaigti per dvejus metus.

REKLAMA
REKLAMA

„KAM per artimiausius ketverius metus išvystys 4 mlrd. eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje, o apie 600 mln. eurų investicijų į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą ženkliai sustiprins brigados operacinius pajėgumus ir užtikrins kokybiškas karių tarnybos sąlygas. Šios investicijos ne tik stiprina šalies gynybinį potencialą, bet ir kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – pranešime cituojama ministrė Dovilė Šakalienė.

REKLAMA

Talpins per 1,5 tūkst. karių

Kairių karinis miestelis turėtų būti baigtas iki 2030 metų. Jame įsikurs 1,5 tūkst. Lietuvos karių. Numatomi valstybės įsipareigojimai projektui – 520 mln. eurų – apima projektavimą, statybas, 12 metų priežiūrą ir finansavimo išlaidas.

Sutarčių pasirašymas planuojamas iki 2026 metų pabaigos. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione Tauragės rajone statomas kareivines planuojama perduoti Lietuvos kariuomenei 2027 metų viduryje.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus planuojama pradėti degalinės su plovykla statybos darbus, o šiuo metu perkamos valgyklos ir technikos parko rekonstrukcijos projektavimo paslaugos.

„Šiuolaikinė, mūsų reikalavimus atitinkanti infrastruktūra suteiks kariams galimybę profesionaliai koncentruotis į karinį rengimą ir parengties gerinimą, nepatiriant buitinių ar procedūrinių trikdžių, kurie iki šiol dažnai demotyvuodavo dėl nepakankamų sąlygų“, – teigia D. Šakalienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje vykdomi plataus masto infrastruktūros projektai, apimantys skirtingų tipų garažų projektavimą, gydymo pastato ir stoginės statybos darbus. Taip pat baigiamas rengti teritorijos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektas, o ateityje planuojama atnaujinti valgyklą.

REKLAMA

Papildys įgyvendintus projektus

Anot KAM, nauja infrastruktūra papildys jau užbaigtus karinių miestelių projektus. Pėstininkų brigados „Žemaitija“ du batalionai – Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Pajūrio miestelyje – praėjusiais metais įsikūrė naujai pastatytuose kariniuose miesteliuose su visa reikalinga infrastruktūra.

REKLAMA

Praėjusių metų pabaigoje taip pat įsteigti Šilalės ir Tauragės kariniai poligonai, skirti karinės technikos manevravimui, kuriuose treniruojasi pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai.

Ministerijos teigimu, jie papildo brigados mokymo galimybes ir užtikrina kokybiškas karių pratybas.

„Sisteminga pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūros plėtra ne tik gerina karių tarnybos sąlygas, bet ir ženkliai stiprina Vakarų Lietuvos gynybinį potencialą. Šie projektai taip pat skatina regiono ekonominį augimą, pritraukia investicijas, kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – teigia KAM.

Pėstininkų brigadai „Žemaitija“ priklauso keturi batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas Tauragės rajone, Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas Šiauliuose bei Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Šilalės rajone. Taip pat brigados sudėtyje veikia brigados štabas su įgalinančiais elementais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų