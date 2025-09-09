Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su EVT vadovu aptars paramą Ukrainai

2025-09-09 06:18 / šaltinis: BNS
2025-09-09 06:18

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su Vilniuje viešinčiu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Antonio Costa aptars paramą Ukrainai, kitus europinius klausimus.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su Vilniuje viešinčiu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Antonio Costa aptars paramą Ukrainai, kitus europinius klausimus.

3

„Prezidento ir EVT pirmininko susitikime bus kalbama apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, visų pirma europinę paramą Ukrainai, ES saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą“, – pranešė Prezidentūra.

A. Costa, kaip EVT vadovas, Vilniuje lankosi pirmą kartą.

Pastarasis jo vizitas vyko praėjusių metų spalį, prieš politikui pradedant eiti minėtas pareigas, tačiau jau būnant išrinktuoju Tarybos pirmininku.

