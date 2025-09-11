Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV Kongresas patvirtino 2026 m. gynybos biudžetą: kiek skirs Ukrainai?

2025-09-11 10:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 10:37

JAV Kongreso Atstovų Rūmai trečiadienį priėmė gynybos politikos įstatymą, kurio bendra suma siekia 892,6 mlrd. JAV dolerių. Dokumente numatyta skirti 400 mln. dolerių pagalbai Ukrainai saugumo srityje.

JAV Kongresas (nuotr. Telegram)

5

„The New York Times“ rašo, kad įstatymo projekto tikslas – sutvarkyti ir modernizuoti Pentagono karinių poreikių nustatymą ir tenkinimą.

Be to, dokumentas turėtų sustiprinti karinę parengtį, padidinti JAV karių atlyginimus, taip pat uždrausti lyties patvirtinimo paslaugas kariams.

Šiame įstatymo projekte taip pat numatyta skirti 400 milijonų dolerių Pentagono iniciatyvai teikti pagalbą Kyjhivui saugumo srityje, nors respublikonai tam priešinosi. Verta paminėti, kad Atstovų Rūmai atmetė Marjorie Taylor Greene pasiūlymą sumažinti finansavimą Ukrainai – prieš balsavo tiek respublikonai, tiek demokratai.

Be to, Pentagonas turės atsiskaityti Kongresui, jei administracija planuoja atšaukti arba sustabdyti jau patvirtintą karinę pagalbą Ukrainai.

Primename, kad Senatas praėjusią savaitę pradėjo svarstyti savo versiją įstatymo projekto dėl Pentagono politikos, kuri kol kas neapima konservatyvių pataisų, įtrauktų į Atstovų Rūmų įstatymo projektą.

Tikimasi, kad darbas su dokumentu bus baigtas artimiausiomis dienomis, po to abiejų rūmų įstatymų leidėjai turės suderinti savo versijas, kad parengtų galutinį variantą, kurį turės patvirtinti abu rūmai. Po visų etapų dokumentas bus perduotas prezidentui pasirašyti.

