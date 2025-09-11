Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pamatykite: Ukraina smogė Rusijos laivui Juodojoje jūroje – tokių okupantai turi vos 4

2025-09-11 10:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 10:22

Juodojoje jūroje prie Novorosijsko Ukrainos kariai aptiko ir atakavo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno laivą. Pažymima, kad priešas turi tik keturis tokius laivus.

Juodojoje jūroje prie Novorosijsko Ukrainos kariai aptiko ir atakavo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno laivą. Pažymima, kad priešas turi tik keturis tokius laivus.

9
Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimu .

Kaip skelbiama, ataka įvyko 2025 m. rugsėjo 10 d.

Kaip pranešė žvalgybos pareigūnai, Juodosios jūros akvatorijoje Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento specialiųjų pajėgų kariai aptiko ir sėkmingai atakavo dar vieną brangų agresoriaus valstybės karinį laivą – daugiafunkcinių laivų projekto MPSV07 laivą, priklausantį priešo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivynui.

Šį laivą rusai pradėjo eksploatuoti 2015 m.

Laivo kaina siekia apie 60 milijonų dolerių, o teroristinės valstybės laivyne yra tik keturi tokie laivai.

Atakos metu priešo laivas patruliavo ir vykdė radijo elektroninę žvalgybą netoli Novorosijsko įlankos, kur dislokuoti likę Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno laivai.

Pagal GUR duomenis, Ukrainos kovinis dronas smogė į valdymo tiltą, kuriame yra navigacijos ir ryšių įranga.

Dėl atakos buvo sunaikinta įranga, o laivas buvo sugadintas ir jam reikalingas brangus remontas.

2025-09-11 10:48
Tegul visus karo laivus susprogdina ir dar gaminamus naujus, šitiems okupantam. Zmogzudziam, pasaulyje blogiausiems žmonėms! Jie beveik visi eina uz Putina, nors gyvena ir kitose valstybese! Kalbėjau net su keleta ( mi za Rodinu ) Tai varyk į Rodina, kodėl išnaudoji kitą valstybe., nenori dirbti, į butus ir pašalpas tik duokite!!!! Bullshit,, šitie ruskiai!
Dzūkas iš Punios
Dzūkas iš Punios
2025-09-11 11:02
Man tai gaila maskolių laivo.
Kad nenuplaukė dugnan.
Paprašius v.putino pakomentuoti:
Paprašius v.putino pakomentuoti:
2025-09-11 11:05
- taip ir turi būti, viskas eina pagal planą.
