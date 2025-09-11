Pamatykite: Ukraina smogė Rusijos laivui Juodojoje jūroje – tokių okupantai turi vos 4

Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimu .
Kaip skelbiama, ataka įvyko 2025 m. rugsėjo 10 d.
Kaip pranešė žvalgybos pareigūnai, Juodosios jūros akvatorijoje Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos departamento specialiųjų pajėgų kariai aptiko ir sėkmingai atakavo dar vieną brangų agresoriaus valstybės karinį laivą – daugiafunkcinių laivų projekto MPSV07 laivą, priklausantį priešo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivynui.
Šį laivą rusai pradėjo eksploatuoti 2015 m.
Laivo kaina siekia apie 60 milijonų dolerių, o teroristinės valstybės laivyne yra tik keturi tokie laivai.
Atakos metu priešo laivas patruliavo ir vykdė radijo elektroninę žvalgybą netoli Novorosijsko įlankos, kur dislokuoti likę Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno laivai.
Pagal GUR duomenis, Ukrainos kovinis dronas smogė į valdymo tiltą, kuriame yra navigacijos ir ryšių įranga.
Dėl atakos buvo sunaikinta įranga, o laivas buvo sugadintas ir jam reikalingas brangus remontas.
Kad nenuplaukė dugnan.