Ekspertas įspėja kiekvieną: Lenkija gyvena karo sąlygomis

Rusijos naktinio puolimo metu Ukrainos teritorijoje Lenkijos erdvė buvo pažeista keletą kartų. Dėl užfiksuotų pažeidimų buvo pradėtos gynybinės procedūros, o Lenkijos ir jos sąjungininkų radarų sistemos sekė daugiau nei dvylika objektų. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas nusprendė neutralizuoti visus objektus, kurie galėjo kelti grėsmę.
Į situaciją sureagavo ne tik Lenkijos karinė vadovybė, bet ir tarptautiniai partneriai. NATO, kaip pagrindinė kolektyvinės gynybos institucija Europoje, taip pat išreiškė savo poziciją ir pateikė preliminarius vertinimus. NATO šaltinis pranešė, kad preliminarūs duomenys rodo, jog incidentas Lenkijoje buvo tyčinis Rusijos dronų įsibrovimas. Tačiau aljansas to nelaiko puolimu.
NATO 4 ir 5 straipsniai: saugumo dilema Lenkijai
Ekspertas pažymi, jog tokiuose įvykiuose itin svarbu atskirti skirtingus NATO mechanizmus. Vienas jų – 4 straipsnis, kuris aktyvuojamas ne karinei gynybai, o konsultacijoms ir koordinacijai tarp šalių sąjungininkų.
„NATO 4 straipsnis numato konsultacijas tarp sąjungininkų šalių, kai viena iš jų jaučia grėsmę. Čia nėra iš anksto nustatyta, ar bus atsakas ir koks bus šių konsultacijų rezultatas, t. y. ar NATO imsis karinių veiksmų, ar ne“, - sako dr. V. Sokala.
„Kita vertus, 5 straipsnis yra vartai, per kuriuos kiekviena NATO šalis gali imtis karinių veiksmų, reaguodama į bet kurios NATO narės užpuolimą, o tai reiškia, kad jo taikymas reiškia žengimą žymiai toliau“, – aiškina jis.
Ekspertas pabrėžia, kad Lenkijai, kaip pasienio valstybei, šių straipsnių skirtumai yra itin reikšmingi. Būtent todėl Varšuvai svarbu įsitikinti, jog sąjungininkai laikosi duotų įsipareigojimų, nes nuo to priklauso ne tik jos saugumas, bet ir viso regiono stabilumas.
„Mums labai svarbu, kad galėtume ir toliau tikėtis, jog 5 straipsnis bus įgyvendinamas praktikoje Aljanso viduje. Turime būti tikri, kad jei Lenkija bus vėl užpulta, Vokietija, Nyderlandai, Ispanija ir Italija sureaguos. Trumpai tariant, Lenkijai, kaip priekinės linijos šaliai, labai svarbu būti įsitikinusiai, kad NATO vykdys tai, kas yra parašyta jos įstatuose ir kam ji buvo įkurta“, – pabrėžia ekspertas.
Siūlomas sprendimas oro – saugumo zona
Ekspertas siūlo galimus praktinius žingsnius, kurie parodytų tiek Lenkijos ryžtą, tiek NATO vienybę. Vienas iš tokių sprendimų būtų ilgai diskutuota oro saugumo zona.
„O labiausiai pageidautinas sprendimas būtų tas, kuris buvo ilgai svarstomas, būtent sukurti oro saugumo zoną į rytus nuo NATO sienų, t. y. taip pat virš Ukrainos. Ir šioje zonoje numušti visus objektus, tiek nepilotuojamus, tiek pilotuojamus, skrendančius mūsų link. Tai padidintų mūsų saugumą, Ukrainos saugumą, bet, svarbiausia, nusiųstų stiprų politinį signalą rusams, kad jų agresyvi politika sulaukia atitinkamo atsako ir tampa neveiksminga. Taip, teoriškai Lenkija galėtų priimti tokį sprendimą savarankiškai arba kartu su kaimynėmis, tačiau sprendimo reikšmė būtų nepalyginamai didesnė, jei jį paremtų NATO“, – pabrėžia jis.
Būtinybė parodyti griežtą atsaką Rusijai
„Vakarų šalims taip pat svarbu toliau stiprinti Ukrainą, pavyzdžiui, tiekiant jai daugiau raketų. Tuo pačiu metu turėtų būti aiškiai pareikšta, kad šis sprendimas yra Rusijos priešiškų veiksmų prieš Vakarus rezultatas, įskaitant bausmę už mūsų, t. y. NATO, oro erdvės pažeidimą. Šiandien turime dronus, bet Rusijos orlaiviai taip pat pažeidžia NATO šalių oro erdvę, be to, Rusija nuolat vykdo veiklą jūroje ir sabotažo veiksmus prieš infrastruktūrą“, – sako dr. V. Sokala.
Šie teiginiai rodo, jog Lenkija ir jos ekspertai ragina Vakarus ne tik reaguoti į pavienius incidentus, bet ir ilgainiui keisti visą požiūrį į Rusijos veiksmus. Tik aiškus ir griežtas signalas galėtų atgrasyti Maskvą nuo tolimesnių veiksmų.
„Todėl turime nusiųsti Kremliui aiškų signalą: „Vova Vladimirovičiau, daugiau jokių nuolaidų ir švelnaus elgesio, jūs esate ir būsite nubaustas už puolimą prieš mus“, – pabrėžia jis.
Kaip kovoti su Rusijos propoganda?
Kita svarbi sritis, pasak eksperto, yra informacinis karas. Rusija aktyviai naudojasi propaganda, siekdama paveikti viešąją nuomonę Lenkijoje ir destabilizuoti šalies politinę atmosferą.
"Galiausiai turime suprasti, kad be tokių veiksmų kaip dronų naudojimas, Rusija taip pat daro viską, kas įmanoma informacinėje srityje, kad sukeltų paniką ir kapituliacinę reakciją tarp mūsų. Tai stiprina Rusijos įtakos agentų pozicijas Lenkijoje, ir jau seniai laikas imtis griežtų priemonių prieš juos“, – sako dr. V. Sokala.
„Galiausiai turime Baudžiamojo kodekso 117 straipsnio 3 dalį, kurioje numatyta laisvės atėmimo bausmė už agresyvios karo veiklos rėmimą. Atėjo laikas pradėti jį taikyti, ir Rusijos propagandos internete mastas iš karto sumažės, kaip ir sabotažo mastas. Tačiau norint praktiškai taikyti šią nuostatą, prokuratūrai, Vidaus saugumo agentūrai ir policijai turi būti pavestos atitinkamos užduotys“, – pabrėžia ekspertas.
Lenkija faktiškai gyvena karo sąlygomis
Šių įvykių fone ekspertas įspėja, kad Lenkija turi pripažinti naują realybę – ji faktiškai gyvena karo sąlygomis, nors oficialiai konflikto nepradėjo. Tai reikalauja tiek politinio, tiek visuomeninio pasirengimo.
„Šios nakties įvykiai turėtų priversti kiekvieną paprastą žmogų suprasti, kad Lenkija yra karo būsenoje, nors pati nėra dėl to kalta. Taip yra jau gana ilgą laiką, bet šią naktį Rusijos agresija tiesiog pasiekė naują lygį“, – sako dr. V. Sokala.
Anot dr. V. Sokalos, incidentas rodo sąmoningą ir kryptingą Rusijos strategiją. Tai nėra pavienės klaidos, bet planuotas veiksmas, kuriuo siekiama paveikti Lenkiją ir susilpninti Vakarų vienybę.
„Tai yra daugiau nei tik mūsų išbandymas. Dronų skaičius ir jų skrydžio trajektorija rodo, kad tai nebuvo atsitiktinumas ar nelaimingas atsitikimas per puolimą Ukrainoje, bet sąmoningas veiksmas, nukreiptas tiesiai prieš Lenkiją. Jie nuosekliai vykdo strategiją, kuria siekia užkirsti mums kelią padėti Ukrainai ir kuo labiau suskaldyti Vakarų strateginę vienybę, o tokie peržengimai yra tik viena iš priemonių“, – pabrėžia ekspertas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!