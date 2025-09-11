Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Susitikimo su JAV atstovu metu Lukašenkai įteiktas Trumpo laiškas

2025-09-11 15:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 15:01

Ketvirtadienį Minske susitiko Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka ir JAV prezidento Donaldo Trumpo įgaliotinis Johnas Cole‘as.

Aliaksandras Lukašenka, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Minske susitiko Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka ir JAV prezidento Donaldo Trumpo įgaliotinis Johnas Cole‘as.

REKLAMA
1

Susitikimo metu buvo paskelbta, kad JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“ ir planuoja sugrąžinti į Minską amerikiečių ambasadą.

Be viso to, D. Trumpas per savo įgaliotinį nusiuntė A. Lukašenkai laišką, pasirašytą „ypatingu draugystės ženklu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat padovanojo rankogalių segtukus su Baltųjų rūmų atvaizdu — Baltarusijos prezidentas sakė, kad jos „labai įdomios“.

JAV lyderis pasveikino A. Lukašenką su gimtadieniu ir pažymėjo pažangą siekiant bendrų tikslų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Belavia“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)
Mainai už paleistus politinius kalinius? JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia" (31)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų