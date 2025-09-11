Susitikimo su JAV atstovu metu Lukašenkai įteiktas Trumpo laiškas

Susitikimo metu buvo paskelbta, kad JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“ ir planuoja sugrąžinti į Minską amerikiečių ambasadą.
Be viso to, D. Trumpas per savo įgaliotinį nusiuntė A. Lukašenkai laišką, pasirašytą „ypatingu draugystės ženklu“.
Taip pat padovanojo rankogalių segtukus su Baltųjų rūmų atvaizdu — Baltarusijos prezidentas sakė, kad jos „labai įdomios“.
JAV lyderis pasveikino A. Lukašenką su gimtadieniu ir pažymėjo pažangą siekiant bendrų tikslų.
