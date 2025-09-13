Būtinai padarykite tai savo rožėms rudenį: kitąmet sukraus įspūdingus žiedus

Sveikame kūne – sveika siela. Tas pats galioja rožėms. Veislė, kurios genetikoje užprogramuota, kad ji atspari šalčiams, nepridarys jums daug bėdų.
Todėl visų pirma čia svarbus rožės veislės pasirinkimas. Nepirkite eiliniame prekybos centre, ieškokite patikimų augintojų ar prekiautojų, kurie nurodo veislės charakteristikas.
Reikia pastebėti, kad dauguma senovinių rožių ir įvairūs erškėčių hibridai nereikalauja dengimo. Jie atsparūs, todėl tai geras pasirinkimas ne tik savo kiemui, bet ir sodybai, į kurią važiuojate tik vasaromis.
O remontantines, vijoklines, arbatines hibridines rožes geriau dengti žiemai. Kuo didesnis žiedas, kuo lepesnė veislė, tuo daugiau darbo su ja turėsite.
Todėl pirmas darbas ruošiant rožes žiemai yra tinkamos veislės pasirinkimas dar tada, kai perkate sodinuką.
Kaip ir kada genėti
Čia įvairių specialistų ir mėgėjų nuomonės, kaip ruošti rožes žiemai, išsiskiria. Tradiciškai rožės yra nukerpamos gana trumpai, tačiau kiti specialistai teigia, kad visai be reikalo. Išties geriausias metas genėti rožes yra pavasaris, o ne vėlyvas ruduo.
Pradėkim nuo to, dėl ko sutinka visi: jokiu būdu nereikia genėti rožių vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje. Taip tik paskatinsite išleisti naujus ūglius, jie nespės sumedėti iki žiemos, o tada nušalti bus vienas juokas.
O štai vėlyvą rudenį vis dėlto nesiūlom daug sekatoriaus naudoti. Iškirpkite tik tas šakas, kurios pasenusios, pažeistos, kurios dubliuoja viena kitą. Jei pašalinsite daug šakų arba drastiškai trumpinsite, pažeisite augalo pusiausvyrą, balansą. Jam gali būti dar sunkiau ištverti žiemos šalčius.
Be to, kai kurios rožės, pavyzdžiui, vijoklinės, žiedus augina tik ant antramečių šakų. Dabar nukirpę ūglius, padarysite sau meškos paslaugą ateinantiems metams.
Tad lapkritį genėkite rožes tik dėl įprastos higienos, rimtų operacijų nedarykite. Geriausia, jei po to dar praeitų bent savaitė ar dvi iki apdengimo.
Geriausia danga – sniegas
O apdengti geriausiai yra su sniegu. Sniegas yra labai geras dalykas, nes jo pataluose išlaikoma daugmaž stabili temperatūra. Todėl sniegu apdengta rožė gali nepajusti didelių temperatūros svyravimų: didžiųjų šalčių sausį ir staigių, apgaulingų atlydžių vasarį.
Panašiai stabilią temperatūrą išlaiko ir žemė. Todėl pirmas pasirinkimas, kuo uždengti rožes, yra žemės arba durpės (nurūgštintos). Suberkite bent 20-25 cm kauburį, kad jautriausia rožės dalis – skiepo vieta – būtų kuo labiau apsaugota.
Rožės yra sodinamos taip, kad skiepo vieta paslepiama 5-10 cm gylyje, tačiau rimtesnis žemių kauburys prieš žiemą dar labiau padidins apsaugą. Dar labiau šąlant, kauburį papildomai apdenkite agroplėvele.
Kitas būdas išlaikyti pastovesnę temperatūrą yra sukurti oro tarpą. Tam pastatomas specialus karkasas, apie 50-60 cm aukščio, kuris apdengiamas.
Tai tarsi mini šiltnamis – nepatikėtumėte, kaip išradingai tokį karkasą sukuria rožininkai, tereikia pagalvoti, kokių priemonių turite po ranka, vienos taisyklės čia nėra. Svarbu tai, kad reikia užtikrinti vėdinimą. Jei karkasas yra sandarus, šiltomis dienomis reikėtų pradaryti ir šiek tiek pravėdinti.
Dengti eglių šakomis galima, tačiau turi būti labai storas sluoksnis, kad jos išties saugotų nuo šalčių. Specialistai teigia, kad egles geriau naudoti kaip vieną iš dengimo dalių.
Jei bijomasi, kad karkase ar durpėse apsigyvens pelės, eglių šakos padeda jas atbaidyti. Be to, eglės gali duoti šiek tiek pavėsio, jei norime, kad per pirmąsias kaitrias žiemiškas dienas rožės nepradėtų per anksti sprogti.
Naudokite agroplėvelę, tačiau venkite polietileno: jis neleidžia kvėpuoti, rožė gali sušusti.
Kada ką daryti
Tai labai svarbus klausimas, svarbu nepaankstinti, bet ir ne pavėluoti. Jau nuo spalio galima po truputį prilenkinėti rožių stiebus. Kadangi jų kardinaliai negenime, turime ilgus, kartais net labai ilgus, rožių stiebus.
Kol jie dar elastingi ir paslankūs, rudenį po truputį palaipsniui juos lenkiame (vėliau, kai atšals orai, jau bus sunku tai padaryti nenulaužiant šakų). Rožių galus galima apsukti agroplėvele, kad tiesiogiai nesiliestų, ir pritvirtinti prie žemės su storos metalinės vielos kabliais.
Pirmam kartui viskas, toliau laukiame, kol bus bent -5 laipsniai. Sniego neišsigąskite, laukite, kol nusistovės vėlesni orai. Rožė po truputį pereina į žiemos režimą, prisitaiko, grūdinasi. Per anksti apdengta ji gali iššusti.
Kai nusistovi -5 ar -10 laipsnių temperatūra, jau galima apdengti. Visų pirma suberkite kauburį prie stiebo, vėliau apdenkite visą prilenktą rožę.
Jei tik šį rudenį pasodinote rožę, tada dar lengviau, nes nieko lenkti nereikia, tiesiog kauburį apdenkite kelis kartus perlenktu agroplėvelės sluoksniu ir dar kartą užberkite žemių, kad vėjai nenupūstų.
Pavasarį neskubėkite atidengti, pratinkite rožę prie pirmosios saulės palaipsniui.
