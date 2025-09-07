Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Aplink hortenzijas rudenį paberkite 1 produktą: nustebsite, kaip suveiks

2025-09-07 08:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-07 08:10

Hortenzijos daugelį sodų puošia savo gausiais žiedais, tačiau vasaros karščiai ir sausra dažnai išsekina dirvožemį. Augalai ima vysti, jų lapai nuvysta, o energijos rezervai žiemai kaupiasi lėtai. Specialistai tikina, kad yra paprastas būdas padėti joms atsigauti ir užtikrinti gausų žydėjimą kitais metais.

Aplink hortenzijas rudenį paberkite 1 produktą (nuotr. stop kadras)

Hortenzijos daugelį sodų puošia savo gausiais žiedais, tačiau vasaros karščiai ir sausra dažnai išsekina dirvožemį. Augalai ima vysti, jų lapai nuvysta, o energijos rezervai žiemai kaupiasi lėtai. Specialistai tikina, kad yra paprastas būdas padėti joms atsigauti ir užtikrinti gausų žydėjimą kitais metais.

REKLAMA
0

Sodininkystės ekspertai pataria: kavos tirščiai gali padėti hortenzijoms ir rožėms sukaupti daugiau energijos prieš žiemą, tačiau juos būtina panaudoti tinkamu metu – rugsėjo pradžioje, rašo express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl verta apiberti hortenzijas ir rožes kavos tirščiais?

Rugsėjį hortenzijos ir rožės dar žydi, tačiau vasaros pabaigos orai dažnai išsekina dirvožemį. Tuomet augalai pradeda vysti, jų lapai smulkėja, o energijos rezervai žiemai kaupiasi per lėtai.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Little Red Coffee“ atstovo, kavos tirščiai yra kupini azoto – būtino elemento augalų augimui. Be to, juose yra kalio, fosforo bei mikroelementų: kalcio, magnio, vario. Tirščiai ypač tinka žydintiems augalams, tokiems kaip rožės, hortenzijos ar petunijos.

REKLAMA

Kava ne tik pagerina dirvos struktūrą, pritraukdama sliekus, kurie supurena žemę, bet ir šiek tiek ją parūgština – būtent tokias sąlygas labiausiai mėgsta hortenzijos ir rožės. Tai padeda geriau įsisavinti maisto medžiagas ir gausiau žydėti.

Anot ekspertų, kavos tirščiuose yra kelių augalams itin naudingų medžiagų:

  • Azotas – skatina lapų augimą ir padeda augalui kaupti energiją žiemai.
  • Fosforas – stiprina šaknis ir užtikrina naujų pumpurų formavimąsi, tad kitąmet žiedų bus daugiau.
  • Kalis – didina atsparumą ligoms ir šalčiui, leidžia lengviau ištverti sezonų kaitą.

Kaip tinkamai panaudoti tirščius?

Natūralios trąšos, tokios kaip kavos tirščiai, yra labai stiprios, todėl naudoti reikia tik jau kartą užplikytus tirščius. Kitaip augalus galima pertręšti.

REKLAMA
REKLAMA

Surinktus tirščius pirmiausia reikėtų paskleisti ant padėklo prie lango ir leisti visiškai išdžiūti – drėgna kava gali skatinti pelėsio atsiradimą ir kenksmingų bakterijų plitimą.

Kai tirščiai paruošti, rekomenduojama naudoti apie 60 g (du šaukštus) vienam augalui. Juos reikia paberti aplink augalus ir lengvai įmaišyti į dirvą, o po to palaistyti – taip maistinės medžiagos pasiskirstys tolygiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokį tręšimą pakanka atlikti vieną kartą rudenį – geriausia pačioje rugsėjo pradžioje, kai augalai dar aktyviai auga ir dar nepradėjo pereiti į ramybės periodą.

Laiku panaudoti kavos tirščiai atkurs vasaros išsekintą dirvą ir leis hortenzijoms bei rožėms rudenį augti stipresnėms bei pasiruošti žiemos iššūkiams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šluotelinė hortenzija (nuotr. iStock)
Panaudojus šį maisto likutį hortenzijos žydės gražiau nei bet kada

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų