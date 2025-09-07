Aplink hortenzijas rudenį paberkite 1 produktą: nustebsite, kaip suveiks

Sodininkystės ekspertai pataria: kavos tirščiai gali padėti hortenzijoms ir rožėms sukaupti daugiau energijos prieš žiemą, tačiau juos būtina panaudoti tinkamu metu – rugsėjo pradžioje, rašo express.co.uk.
Kodėl verta apiberti hortenzijas ir rožes kavos tirščiais?
Rugsėjį hortenzijos ir rožės dar žydi, tačiau vasaros pabaigos orai dažnai išsekina dirvožemį. Tuomet augalai pradeda vysti, jų lapai smulkėja, o energijos rezervai žiemai kaupiasi per lėtai.
Pasak „Little Red Coffee“ atstovo, kavos tirščiai yra kupini azoto – būtino elemento augalų augimui. Be to, juose yra kalio, fosforo bei mikroelementų: kalcio, magnio, vario. Tirščiai ypač tinka žydintiems augalams, tokiems kaip rožės, hortenzijos ar petunijos.
Kava ne tik pagerina dirvos struktūrą, pritraukdama sliekus, kurie supurena žemę, bet ir šiek tiek ją parūgština – būtent tokias sąlygas labiausiai mėgsta hortenzijos ir rožės. Tai padeda geriau įsisavinti maisto medžiagas ir gausiau žydėti.
Anot ekspertų, kavos tirščiuose yra kelių augalams itin naudingų medžiagų:
- Azotas – skatina lapų augimą ir padeda augalui kaupti energiją žiemai.
- Fosforas – stiprina šaknis ir užtikrina naujų pumpurų formavimąsi, tad kitąmet žiedų bus daugiau.
- Kalis – didina atsparumą ligoms ir šalčiui, leidžia lengviau ištverti sezonų kaitą.
Kaip tinkamai panaudoti tirščius?
Natūralios trąšos, tokios kaip kavos tirščiai, yra labai stiprios, todėl naudoti reikia tik jau kartą užplikytus tirščius. Kitaip augalus galima pertręšti.
Surinktus tirščius pirmiausia reikėtų paskleisti ant padėklo prie lango ir leisti visiškai išdžiūti – drėgna kava gali skatinti pelėsio atsiradimą ir kenksmingų bakterijų plitimą.
Kai tirščiai paruošti, rekomenduojama naudoti apie 60 g (du šaukštus) vienam augalui. Juos reikia paberti aplink augalus ir lengvai įmaišyti į dirvą, o po to palaistyti – taip maistinės medžiagos pasiskirstys tolygiai.
Tokį tręšimą pakanka atlikti vieną kartą rudenį – geriausia pačioje rugsėjo pradžioje, kai augalai dar aktyviai auga ir dar nepradėjo pereiti į ramybės periodą.
Laiku panaudoti kavos tirščiai atkurs vasaros išsekintą dirvą ir leis hortenzijoms bei rožėms rudenį augti stipresnėms bei pasiruošti žiemos iššūkiams.
