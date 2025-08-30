Pamatę Renatos hortenzijų sodą sustoja net praeiviai: išdavė auksinius patarimus

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Renata atskleidžia, kaip pavyko sukurti tokį išpuoselėtą hortenzijų sodą, kokių klaidų vengti ir kokias paslaptis turėtų žinoti kiekvienas, norintis džiaugtis žydinčiais krūmais savo kieme.
Atskleidė, kaip gimė idėja sukurti hortenzijų sodą
Renata pasakoja, kad yra šeimyniniais ryšiais susijusi su Vilniuje veikiančiu medelynu „Vilniaus žaluma“, kuriame dirba ir jos vyras.
Švenčionių rajone pora yra įsirengusi sodybą, kurioje augina įvairius augalus, tačiau ypatingą vietą jų širdyse užima hortenzijos.
„Hortenzija – toks augalas, pro kurį negali praeiti. Jis toks gražus, kad norisi visų veislių turėti ir pas save. Kadangi sodyboje vietos užtenka, sugalvojome visą šlaitą apsodinti hortenzijomis.
Tai ir dėl grožio, ir dėl mūsų pačių – stebėti, kaip auga augalas, kaip jis keičiasi, kokios spalvos žiedai. Be to, vėliau galime rekomenduoti kitiems žmonėms ir patarti“, – atskleidžia pašnekovė.
Šiandien sodyboje Renata su vyru yra pasodinę apie 150 hortenzijų sodinukų, o veislių – net apie 30 skirtingų.
Hortenzijų priežiūros paslaptys
Pasak Renatos, hortenzija – labai dėkingas augalas, nereiklus ir tinkantis net pradedantiesiems gėlininkams.
„Jas reikia tik ankstyvą pavasarį apkarpyti, kol dar miega. Svarbiausia – taisyklingas kirpimas: jeigu norime didelių žiedų, nukerpame praėjusių metų šakeles, palikdami dvi eiles pumpurų. Jeigu norime mažesnių, bet gausesnių žiedų, paliekame daugiau pumpurų eilių“, – aiškina moteris.
Dar viena svarbi taisyklė – hortenzijos mėgsta drėgmę.
„Pas mus įrengta laistymo sistema, nes per sausesnes vasaras hortenzijos labai greitai sureaguoja – jų žiedai gali nudžiūti. Jeigu sistemos nėra, būtina reguliariai laistyti, jei nelyja. Be to, pavasarį reikia patręšti“, – priduria pašnekovė.
Anot jos, hortenzija džiugina ir dėl ilgo žydėjimo – pirmieji žiedai pasirodo liepą ir gali laikytis net iki šalnų, jei ruduo šiltas.
„Kai hortenzijos nužydi, žiemai jų nenukerpu. Man gražu, kai jos sudžiūsta, tampa rudos, išlaiko savo formą.
Šalia jų pasodinus miskantus ar bukus, kurie nenumeta lapų žiemą, kieme susidaro įspūdingas derinys. Hortenzijos puošia sodybą nuo vasaros iki pat kito pavasario“, – dalijasi Renata.
Siunčia patarimą kitiems
Moteris sako, kad kasmet plečia gėlynus, nuolat turi vis naujų idėjų, tačiau dar nėra pasodinusi visų hortenzijų veislių, apie kurias svajoja.
„Mano vyras padėjo suformuoti visą šlaitą, sulygiavo hortenzijų eiles. Mes turime techniką, todėl duobes išsikasame patys, vyras įrengė laistymo sistemą. Mano dalis – labiau priežiūra, grožėjimasis ir visų nuotraukų darymas“, – su šypsena pasakoja Renata.
Anot jos, hortenzija – vienas gražiausių krūmų, kuris iš karto patraukia akį. Be to, daugybė veislių suteikia galimybę kiekvienam atrasti savitą grožį.
„Vienų veislių žiedai būna dideli, stambūs, kitų – išsiskiria spalvomis. Kai kurios rudenį nusidažo ryškiai rožine spalva, kitos – vos pastebimai. O pasteliniai atspalviai žavi savo subtilumu ir įvairove“, – priduria pašnekovė.
Renata įsitikinusi, kad hortenzijos – ne tik kiemo puošmena, bet ir džiaugsmo šaltinis, leidžiantis stebėti nuolat kintantį augalo grožį.
