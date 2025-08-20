Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Šie ženklai išduoda, kad jūsų bijūną reikia persodinti: pastebėkite laiku

2025-08-20 14:20 / šaltinis: valstietis.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt aut.
2025-08-20 14:20

Bijūnai gali džiuginti savo sodriais žiedais dešimtmečius, bet maždaug po penkerių-šešerių metų (kartais net anksčiau) šaknys pradeda senėti. Ant jų atsiranda ertmių, kuriose gali apsigyventi vabzdžiai, o maitinimas pablogėja dėl šaknų pumpurų nusileidimo. Dėl to augalas silpsta, dažnai serga ir žydi retai arba mažais žiedpumpuriais.

Bijūnai (nuotr. Shutterstock.com)

Bijūnai gali džiuginti savo sodriais žiedais dešimtmečius, bet maždaug po penkerių-šešerių metų (kartais net anksčiau) šaknys pradeda senėti. Ant jų atsiranda ertmių, kuriose gali apsigyventi vabzdžiai, o maitinimas pablogėja dėl šaknų pumpurų nusileidimo. Dėl to augalas silpsta, dažnai serga ir žydi retai arba mažais žiedpumpuriais.

1

Norint ištaisyti padėtį, reikia atlikti atjauninančią persodinimo procedūrą.

Ženklai, kad bijūnas turi būti persodintas: žydėjimo nebuvimas arba menki žiedpumpuriai; dažnos ligos; žiedų dydžio sumažėjimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip persodinti?

Persodinimo instrukcija:

  • Iškaskite krūmą. Naudokite šakę, kasdami apie 20 cm atstumu nuo stiebo, kad nepažeistumėte šaknų.
  • Atsargiai ištraukite krūmą iš žemės. Paruoškite šaknis. Nuvalykite jas nuo žemės, šiek tiek papurtydami arba nuplaudami vandeniu.
  • Nupjaukite visą stiebo dalį iki šaknies kaklelio pagrindo.
  • Padalinkite augalą. Supjaustykite šaknų sistemą į dalis taip, kad kiekvienoje dalyje būtų mažiausiai dvi ar trys pumpurai.
  • Džiovinkite dalis pavėsyje 6–8 valandas.
  • Paruoškite sodinimo duobę. Gylis: 50 cm (tankiuose dirvožemiuose – 70 cm, būtinas drenažas).
  • Pasodinkite bijūną. Pastatykite jį pumpurais į viršų, dirvos lygyje.
  • Apdenkite augalą apie 5 cm storio dirvos sluoksniu.

Jei persodinti rugpjūčio pabaigoje teisingai, augalas galės atsigauti, suformuoti galingas šaknis ir jau po 1-2 metų vėl žydėti gausiai ir sodriai.

