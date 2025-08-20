Šie ženklai išduoda, kad jūsų bijūną reikia persodinti: pastebėkite laiku

Norint ištaisyti padėtį, reikia atlikti atjauninančią persodinimo procedūrą.
Ženklai, kad bijūnas turi būti persodintas: žydėjimo nebuvimas arba menki žiedpumpuriai; dažnos ligos; žiedų dydžio sumažėjimas.
Kaip persodinti?
Persodinimo instrukcija:
- Iškaskite krūmą. Naudokite šakę, kasdami apie 20 cm atstumu nuo stiebo, kad nepažeistumėte šaknų.
- Atsargiai ištraukite krūmą iš žemės. Paruoškite šaknis. Nuvalykite jas nuo žemės, šiek tiek papurtydami arba nuplaudami vandeniu.
- Nupjaukite visą stiebo dalį iki šaknies kaklelio pagrindo.
- Padalinkite augalą. Supjaustykite šaknų sistemą į dalis taip, kad kiekvienoje dalyje būtų mažiausiai dvi ar trys pumpurai.
- Džiovinkite dalis pavėsyje 6–8 valandas.
- Paruoškite sodinimo duobę. Gylis: 50 cm (tankiuose dirvožemiuose – 70 cm, būtinas drenažas).
- Pasodinkite bijūną. Pastatykite jį pumpurais į viršų, dirvos lygyje.
- Apdenkite augalą apie 5 cm storio dirvos sluoksniu.
Jei persodinti rugpjūčio pabaigoje teisingai, augalas galės atsigauti, suformuoti galingas šaknis ir jau po 1-2 metų vėl žydėti gausiai ir sodriai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!