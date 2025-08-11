1 paprastas daiktas išgelbės jūsų rožes rugpjūtį: išbandykite

Daugelis sodininkų vasarą nepastebi šios infekcijos, nes klaidingai mano, kad ji plinta tik pavasarį ar rudenį. Tačiau būtent šiltas ir drėgnas rugpjūtis yra ideali terpė šiai ligai plisti.
Laimei, sodininkystės ekspertai siūlo netikėtą ir labai paprastą sprendimą – kartoną. Taip, būtent šis buityje randamas daiktas gali padėti išsaugoti jūsų rožes sveikas ir apsaugoti nuo ligų be jokių chemikalų, rašo express.co.uk.
Juodoji lapų dėmėtligė – vasaros pavojus, kurį lengva pražiopsoti
Rožės rugpjūtį turėtų žydėti gausiai ir atrodyti įspūdingai. Tačiau šį mėnesį jos tampa itin pažeidžiamos dėl dėmėtligės – grybelinės infekcijos, kurią suaktyvina šiluma ir drėgmė.
Daugelis žmonių mano, kad ši liga pavojinga tik lietingais pavasario ar rudens mėnesiais, bet vasaros dažnai būna drėgnos ir karštos – tai idealios sąlygos dėmėtligei plisti. Dėl to liga dažnai pastebima tik tada, kai jau būna per vėlu.
Kas yra dėmėtligė ir kodėl ji tokia pavojinga?
Dėmėtligę atpažinti galima iš pradžioje atsirandančių tamsių, apvalių dėmių ant rožių lapų. Ši liga nenužudo augalo tiesiogiai, bet stipriai jį nualina, sumažina imunitetą ir padaro jį pažeidžiamą kitiems veiksniams – kenkėjams, sausrai ar kitoms ligoms.
Užsikrėtusios rožės ima žydėti silpniau, žiedai tampa mažesni, o galiausiai augalas gali visai nustoti žydėti.
Paprasta prevencija – kartonas
Sodininkystės ekspertas Davidas Marksas, „Garden Focused“ įkūrėjas, atskleidžia ypač veiksmingą, bet labai paprastą būdą apsaugoti rožes: naudoti kartoną arba penkis laikraščio sluoksnius kaip mulčią.
„Tikslas – uždengti dirvožemį aplink rožės krūmą kartonu, kad būtų sulaikytos nukritusios užkrėstos lapų dalys.
Dėmėtligės sporos nuo žemės vėl patenka ant augalo, kai lietaus lašai šliūkšteli jas ant naujų stiebų. Kartono sluoksnis to neleidžia,“ – aiškina D. Marksas.
Kaip naudoti kartoną rožių apsaugai ir kodėl tai daryti verta?
- Aplink rožės krūmą paklokite kartono sluoksnį (arba kelis laikraščio lapus).
- Ant viršaus užpilkite natūralaus mulčio, kad kartonas neišskristų – tiks medžio drožlės, kompostas, ar nupjauta žolė.
- Mulčias ne tik saugo nuo ligų, bet ir padeda išlaikyti drėgmę dirvožemyje – tai ypač svarbu karštomis rugpjūčio dienomis.
„Mes asmeniškai naudojame medžio drožles, nes jų turime nemokamai. Tačiau taip pat tinka komposto atliekos. Jei nieko neturite – žolės nuopjovos puikiai pasitarnauja,“ – dalinasi D. Marksas.
Jis išskiria svarbiausius punktus, kodėl verta naudoti kartoną ar laikraštį rožių apsaugai:
- Apsauga nuo ligų – kartonas sulaiko sporas nuo patekimo ant augalo.
- Natūrali, ekologiška priemonė – nereikia jokių cheminių purškalų.
- Drėgmės išlaikymas – rožės mažiau streso patiria, žydi ilgiau ir yra sveikesnės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!